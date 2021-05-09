Національне аерокосмічне агентство США (NASA) уклало договір з американською приватною космічною компанією Axiom Space про здійсненню першої приватної комерційної подорожі до Міжнародної космічної станції. Про це повідомили в NASA.

Як повідомляється, першого космічного туриста відправлять у межах місії Axiom Mission 1 (Ax-1), старт якої запланований не раніше січня 2022 року з Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида. Триватиме місія протягом восьми днів, не враховуючи відправлення й повернення.

NASA наголошує, що вже тривалий час відкрите до комерційних пропозицій, пов’язаних із Міжнародною космічною станцією, з метою «створення надійної та конкурентоспроможної економіки на навколоземній орбіті».

«Уможливлення приватних космічних місій на (Міжнародну космічну – Ред.) станцію – це важливий крок для заохочення попиту на комерційні космічні польоти з тим, щоб NASA стало одним із багатьох їх виконавців на навколоземній орбіті», – наголошують в агентстві.

Axiom Space — американська аерокосмічна компанія, заснована Мішелем Суффредіні, колишнім керівником програми Міжнародної космічної станції в NASA, пише «Громадське».

У березні 2020 року Axiom Space домовилася зі SpaceX про доправлення трьох космічних туристів на МКС. Одна доба місії (яка загалом триватиме 10 днів) обійдеться кожному з туристів у 35 тис. доларів, разом із харчуванням, місцем на МКС і зв'язком.

We’re partnering with @Axiom_Space to enable the first private astronaut mission to the @Space_Station!



Get the details from mission experts during a LIVE update on May 10 at 11am ET (15:00 UT).



How to tune in: https://t.co/3GPZHJXGKS pic.twitter.com/Fr5kD0C9mg — NASA (@NASA) May 7, 2021

У січні 2021 року Axiom Space оприлюднила список перших трьох туристів, які полетять на кораблі Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію. Вони підписали контракт із компанією в листопаді 2020 року. Окрім колишнього астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегріа, який очолить місію (тобто братиме в ній участь не як турист), у космос полетять інвестори зі США та Канади Ларі Конор і Марк Паті, а також ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

Як інформував ZAXID.NET, раніше компанія Blue Origin, що належить американському підприємцю та засновнику Amazon Джеффу Безосу, оголосила, що 20 липня здійснить пілотований запуск ракети New Shepard з туристами на борту.