Національне аерокосмічне агентство США (NASA) уклало договір з американською приватною космічною компанією Axiom Space про здійсненню першої приватної комерційної подорожі до Міжнародної космічної станції. Про це повідомили в NASA.

Як повідомляється, першого космічного туриста відправлять у межах місії Axiom Mission 1 (Ax-1), старт якої запланований не раніше січня 2022 року з Космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида. Триватиме місія протягом восьми днів, не враховуючи відправлення й повернення.

NASA наголошує, що вже тривалий час відкрите до комерційних пропозицій, пов’язаних із Міжнародною космічною станцією, з метою «створення надійної та конкурентоспроможної економіки на навколоземній орбіті».

«Уможливлення приватних космічних місій на (Міжнародну космічну – Ред.) станцію – це важливий крок для заохочення попиту на комерційні космічні польоти з тим, щоб NASA стало одним із багатьох їх виконавців на навколоземній орбіті», – наголошують в агентстві.

Axiom Space — американська аерокосмічна компанія, заснована Мішелем Суффредіні, колишнім керівником програми Міжнародної космічної станції в NASA, пише «Громадське».

У березні 2020 року Axiom Space домовилася зі SpaceX про доправлення трьох космічних туристів на МКС. Одна доба місії (яка загалом триватиме 10 днів) обійдеться кожному з туристів у 35 тис. доларів, разом із харчуванням, місцем на МКС і зв'язком.

