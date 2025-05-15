Посадовці дозволили продаж електроенергії сторонньому підприємству за значно нижчою ціною

Колишніх генерального директора та комерційного директора «Запоріжжяобленерго» підозрюють у службовій недбалості, яка завдала збитків підприємству на 730 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у четвер, 15 травня.

За даними слідства, у 2019 році експосадовці уклали договір із промисловим підприємством на постачання електроенергії для його виробничих потужностей. Відповідно до угоди, виробник мав отримувати від «Запоріжжяобленерго» електроенергію за тарифом 2-го класу – дорожчим тарифом для промислових об’єктів, які не мають власної підстанції.

Втім, насправді завод отримав електроенергію за тарифом 1-го класу за значно меншою собівартістю. Крім того, експосадовці «Запоріжжяобленерго» не перевірили достовірність походження електроенергії, що спричинило збитки на 730 млн грн для компанії.

«Також під час розслідування додатково встановлено, що ексочільник енергетичної компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про підлеглих. За наявними даними, для цього фігурант робив фотознімки персональних даних потерпілих», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Ексдиректорам «Запоріжжяобленерго» повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки). Також колишньому гендиректору компанії повідомили про підозру за ч. 2 ст. 182 ККУ (порушення недоторканності приватного життя). Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.