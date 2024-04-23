Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг під час перевірки виявила, що Чернівціобленерго продавало електроенергію бізнесу за тарифами для побутових споживачів. Зловживання зареєстрували при перевірці готелів, басейнів, різних цехів та рибного господарства.

Працівники НКРЕКП спільно із Службою безпеки України провели перевірки в окремих підприємствах збуту та операторів системи розподілу, повідомила прес-служба регулятора у вівторок, 23 квітня..

Зокрема перевіряли Львівенергозбут, Черкасиенергозбут, «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Полтаваенергозбут, а також Закарпаттяобленерго, Чернівціобленерго, Хмельницькобленерго, Житомиробленерго, «ДТЕК Київські електромережі», Львівобленерго. Серед усіх підприємств найбільше порушень виявлено в Чернівціобленерго.

«Під час перевірки Чернівціобленерго здійснено вибірковий огляд адрес побутових споживачів з виїздом на місце. Спеціалісти документально зафіксували та підтвердили факти постачання електричної енергії підприємцям за тарифами для населення. Така ситуація носить системний характер», – йдеться в повідомленні НКРЕКП.

Перевірка встановила, що за адресами знаходяться будівлі, які фактично використовуються для провадження підприємницької діяльності. Це басейни, готелі, складські приміщення з холодильниками, цехи з виготовлення поліуретанових виробів та переробки тирси, рибне господарство. В документах на електропостання цих фірм було зазначено, що вони розташовані в житловому будинку або нежитловій будівлі.

За результатами перевірки обленерго оштрафують, а тарифи для підприємств переглянуть. Наразі НКРЕКП та СБУ продовжують перевірки з виявлення аналогічних фактів на територіях інших областей України.