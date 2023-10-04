Першотравневий районний суд Чернівців виправдав керівника Сторожинецького РЕМу Олександра Глядченка в одержані 9000 доларів хабара. Посадовець вимагав гроші від приватного підприємця за підключення лісообробного цеху до електропостачання.

Під час досудового слідства правоохоронці з’ясували, що керівник Сторожинецького РЕМу в 2021 році виконував також обов’язки начальників Вижницького РЕМу та Путильського РЕМу. Влітку 2021 року до обвинуваченого зателефонував директор ТОВ «Сіті-Рембуд» і повідомив, що винайняв лісопильний цех в Путильському районі, однак приміщення не підключене до електрики. Керівник РЕМу відповів, що вивчить це питання і зателефонує.

«3 вересня 2021 року обвинувачений передзвонив до підприємця і домовився про особисту зустріч. Того ж дня, біля 18:00 посадовець перебуваючи біля Сторожинецького РЕМу зустрівся з бізнесменом і повідомив, що приміщення лісопильні від електрики було відключене давно, а відповідно до Кодексу системи розподілу, якщо з дати відключення від електромереж пройшло понад 180 днів, технічні умови повинні бути анульовані і необхідно здійснити нове підключення. Тоді ж службовець запропонував вирішити це питання іншим шляхом – на технічній раді АТ “Чернівціобленерго”. Таке рішення коштуватиме 9000 доларів», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду Чернівців від 27 вересня.

При цьому керівник РЕМу зазначив, що виготовлення нових технічних умов коштуватиме понад 900 000 гривень для бізнесмена, і що це буде дуже складно і досить тривало в часі. Врешті решт підприємець погодився заплатити хабар, а сам написав заяву в поліцію та СБУ.

Наступного разу начальник РЕМу зустрівся з керівником ТОВ «Сіті-Рембуд» 29 вересня 2021 року в Чернівцях. Обвинувачений присів в автомобіль чоловіка, сказав, що технічна рада прийняла позитивне рішення щодо відновлення електропостачання. Підприємець дістав 9000 доларів, перерахував купюри, і запропонував перевірити начальнику РЕМу чи є вся сума. На що той відмовився, в руки гроші не взяв, а сказав покласти хабар в папку з документами. Після цього керівника Сторожинецького РЕМу затримали працівники СБУ та поліцейські.

Обвинувачений у судовому засіданні свою вину не визнав. При цьому, показав, що хабар не вимагав, а підприємцеві вказав суму, яку б він мав офіційно заплатити за підключення лісопильні до електрики.

«Також суду пояснив, що оскільки в спілкуванні підприємці зазвичай просять назвати розрахунки саме в доларах США, він вказав, що підключення до електромережі лісопильного цеху буде коштувати 9000 доларів. При цьому, мова йшла виключно про офіційні платежі на рахунки обленерго», – йдеться у вироку суду.

В суді адвокат обвинуваченого зазначив, що правоохоронці спеціально завищили кваліфікацію статті для того, щоб отримати дозвіл на проведення негласних слідчих дій, відеоспостереження. Отже, на думку захисника посадовця докази в цій справі зібрані з порушеннями.

Суд заслухав обидві сторони та дійшов висновку, що керівника РЕМу слід виправдати у зв’язку з недоведеністю в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення. На вирок суду може бути подана апеляція.