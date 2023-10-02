Мера Сум затримали під час отримання хабара

Українські спецслужбовці затримали на хабарі мера Сум Олександра Лисенка. Про це 2 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу затримали під час отримання одного із траншів хабара.

Затримані вимагали кошти від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Задокументовано, що вони «обклали даниною» місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2, 1 млн грн. У разі відмови платити – погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Пізніше посадовцям буде обрано запобіжний захід.

Доповнено 3.10. У вівторок, 3 жовтня, міському голові Сум та директору департаменту інфраструктури міста повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. За даними слідства, посадовці «обклали даниною» місцеву компанію, що займалася вивезенням сміття.

Доповнено 4.10. Суд обрав запобіжний захід міському голові Сум Лисенку – тримання під вартою на два місяці із можливістю застави у 3 млн грн.

Доповнено 6.10. Лисенко сплатив 3 млн грн застави та вийшов із СІЗО.

Олександр Лисенко – український політик, міський голова Сум, член партії «Батьківщина» з 2006 року. З 2007 року по 2010 рік був першим заступником голови Зарічної районної партійної організації партії «Батьківщина» в Сумах. 2010 року керував Зарічним районним виборчим штабом кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

27 лютого 2014 року обраний секретарем Сумської міської ради. 25 травня 2014 року на позачергових виборах Сумського міського голови обраний Сумським міським головою від партії ВО «Батьківщина». 25 жовтня 2020 переобраний мером Сум у другому турі місцевих виборів.