Олександр Лисенко вимагав хабар у місцевих підприємців, яка займаються вивезенням сміття

Ввечері у середу 4 жовтня суд обрав запобіжний захід міському голові Сум Олександру Лисенку у справі про хабарництво: чиновника відправили під варту на два місяці із можливістю внести заставу розміром 3 млн грн. Про це повідомляє «Суспільне».

У разі внесення застави, його зобов’язали прибувати за першою вимогою, не покидати місто Суми без дозволу, повідомляти прокурора про зміну місця проживання та заборонили спілкуватися з депутатами Сумської міськради. Засідання щодо арешту майна очільника Сум проведуть в іншу дату.

Перед цим Лисенку оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі понад 2,1 млн грн.

Нагадаємо, що 2 жовтня СБУ затримала на хабарі мера Сум Олександра Лисенка, який вимагав хабар у місцевих підприємців, яка займаються вивезенням сміття.

3 жовтня, міському голові Сум та директору департаменту інфраструктури міста повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. За даними слідства, посадовці «обклали даниною» місцеву компанію, що займалася вивезенням сміття.

Олександр Лисенко – український політик, міський голова Сум, член партії «Батьківщина» з 2006 року. З 2007 року по 2010 рік був першим заступником голови Зарічної районної партійної організації партії «Батьківщина» в Сумах. 2010 року керував Зарічним районним виборчим штабом кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

27 лютого 2014 року обраний секретарем Сумської міської ради. 25 травня 2014 року на позачергових виборах Сумського міського голови обраний Сумським міським головою від партії ВО «Батьківщина». 25 жовтня 2020 переобраний мером Сум у другому турі місцевих виборів.

P.S. У п’ятницю, 6 жовтня, у прес-службі ВАКС повідомили, що Олександра Лисенка випустили під заставу в розмірі 3 млн грн. Сторона обвинувачення вимагала в суду заставу у 10 млн грн, проте прохання відхилили.