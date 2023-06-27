Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову, якою з 30 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Згідно з цим рішенням, починаючи з 30 червня, на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановлено три рівні максимальних цін для часових слотів протягом доби:

для нічного періоду, з 00:00 до 07:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу з 30 червня зросте на 50% з 2000 до 3000 грн/МВт*год;

для денних годин з 07:00 до 19:00 верхня межа ціни електроенергії для бізнесу з 30 червня зросте на 25% з 4000 до 5000 грн/МВт*год;

для вечірнього піку споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, максимальна ціна, починаючи з 30 червня, зросте на 80% – з 4000 грн до 7200 грн/МВт*год.

Мінімальну ціну на ринку на добу наперед, а також на внутрішньодобовому ринку, знизили до 10 грн/МВт*год. На балансуючому ринку максимальна верхня ціна – 125 % від ціни на ринку на добу наперед, мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.

Як пояснює Forbes, Обмеження цін на електрику для бізнесу діють з 1 липня 2019-го, коли в Україні запрацювала модель гуртового ринку електроенергії. Зараз максимальна гранична ціна – 4000 грн за МВт*год. Під час засідання НКРЕКП, на якому вирішили підвищити максимальну ціну електроенергії для бізнесу, жоден із членів регулятора не озвучив причини такого кроку.

Нагадаємо, 30 травня уряд підняв ціну на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт*год, відповідну постанову на розгляд уряду було внесено в екстреному порядку й ухвалено без обговорення. Раніше енергосистема України зазнала серйозних збитків через регулярні удари росіян по енергетичних об’єктах.