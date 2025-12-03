Кабмін розпустив наглядові ради енергетичних компаній

У середу, 3 грудня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення повноважень наглядових рад ключових державних енергетичних компаній. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Відповідно до рішення кабміну, припинено повноваження таких наглядових рад:

ТОВ «Оператор ГТС України»;

ПАТ «Центренерго»;

АТ «Українські розподільні мережі»;

АТ «Енергетична компанія України»;

АТ «Оператор ринку»;

АТ «Українські енергетичні машини».

Крім того, за словами Юлії Свириденко, кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових. Нових членів планують призначити до кінця грудня.

«Перезавантаження наглядових рад – важливий крок, оскільки саме члени наглядових рад відповідають за стратегічне управління та контроль за внутрішніми процесами компанії», – йдеться у повідомленні Юлії Свириденко.

Зауважимо, що розпуск наглядових рад вдень 3 грудня анонсував президент Володимир Зеленський. Це відбувається у межах кадрового перезавантаження в енергетичній сфері.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оголосило про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Йдеться, зокрема, про контракти на будівництво захисних споруд для енергооб’єктів. Розслідування НАБУ тривало з липня 2024 року. За цей час слідчі зробили понад 1000 годин аудіозаписів, на яких фігуранти обговорюють корупційні схеми. Встановлено, що зловмисники легалізували через так званий бек-офіс близько 100 млн доларів.

Серед фігурантів справи посадовці, чиновники та бізнесмени. Головними організаторами схеми вважаються бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман. Обидва виїхали з України напередодні повідомлення НАБУ про викриття корупціонерів.

Крім того, на тлі корупційного скандалу міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук звільнились з посад. А 28 листопада у відставку з посади керівника Офісу президента подав Андрій Єрмак. Він нібито фігурує на записах НАБУ під прізвиськом «Алі-Баба» та наказує чинити тиск на антикорупційні органи України.