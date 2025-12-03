Кабінет міністрів розпустив наглядові ради ключових енергетичних компаній
Нових членів наглядових рад планують призначити до кінця грудня
У середу, 3 грудня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення повноважень наглядових рад ключових державних енергетичних компаній. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Відповідно до рішення кабміну, припинено повноваження таких наглядових рад:
- ТОВ «Оператор ГТС України»;
- ПАТ «Центренерго»;
- АТ «Українські розподільні мережі»;
- АТ «Енергетична компанія України»;
- АТ «Оператор ринку»;
- АТ «Українські енергетичні машини».
Крім того, за словами Юлії Свириденко, кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових. Нових членів планують призначити до кінця грудня.
«Перезавантаження наглядових рад – важливий крок, оскільки саме члени наглядових рад відповідають за стратегічне управління та контроль за внутрішніми процесами компанії», – йдеться у повідомленні Юлії Свириденко.
Зауважимо, що розпуск наглядових рад вдень 3 грудня анонсував президент Володимир Зеленський. Це відбувається у межах кадрового перезавантаження в енергетичній сфері.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оголосило про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідчих, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Йдеться, зокрема, про контракти на будівництво захисних споруд для енергооб’єктів. Розслідування НАБУ тривало з липня 2024 року. За цей час слідчі зробили понад 1000 годин аудіозаписів, на яких фігуранти обговорюють корупційні схеми. Встановлено, що зловмисники легалізували через так званий бек-офіс близько 100 млн доларів.
Серед фігурантів справи посадовці, чиновники та бізнесмени. Головними організаторами схеми вважаються бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман. Обидва виїхали з України напередодні повідомлення НАБУ про викриття корупціонерів.
Крім того, на тлі корупційного скандалу міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук звільнились з посад. А 28 листопада у відставку з посади керівника Офісу президента подав Андрій Єрмак. Він нібито фігурує на записах НАБУ під прізвиськом «Алі-Баба» та наказує чинити тиск на антикорупційні органи України.