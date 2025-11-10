Вилучені гроші у межах справи про корупцію в енергетиці

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) заявили, що в справі про корупцію у сфері енергетики учасники злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів. Про це 10 листопада повідомила пресслужба НАБУ та опублікувала другу частину плівок.

За даними слідства, для легалізації незаконно отриманих грошей зловмисники використовували окремий офіс, розташований у центрі Києва.

Зазначається, що приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у РФ Андрія Деркача.

В офісі вели ретельний облік грошових потоків, так звану «чорну бухгалтерію», а також організовували схеми з відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Частина фінансових операцій, зокрема видача готівки, проводилася закордоном.

За послуги з переведення в готівку та легалізацію коштів клієнтам, які не входили до злочинного угруповання, офіс отримував винагороду у вигляді відсотків від сум операцій.

Нагадаємо, уранці 10 листопада НАБУ повідомило про викриття масштабної корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ НАЕК «Енергоатом». Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання хабарів від контрагентів НАЕК «Енергоатом» в розмірі 10%-15% від вартості контрактів.

До реалізації схеми був причетний колишній заступник керівника Фонду державного майна, який надалі став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Окрім цього, медіа повідомляли про обшуки НАБУ в бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Чи пов’язані ці справи – наразі невідомо.

Джерела «Української правди» повідомили, що Міндіч покинув територію України за кілька годин перед обшуками НАБУ.

Також, за даними народного депутата Ярослава Железняка, обшуки проходили у міністра юстиції, ексміністра енергетики Германа Галущенка та в «Енергоатомі».

Після публікації розслідування НАБУ та САП про корупцію у сфері енергетики, керівник САП Олександр Клименко повідомив про створення комісії для службового розслідування можливого витоку даних досудового розслідування.

Рішення було ухвалено на підставі рапорту прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у справах щодо масштабних корупційних схем у сфері енергетики. Перевірку проводить відділ внутрішнього контролю САП. Її результати можуть стати підставою для подальших адміністративних або процесуальних рішень, додали у відомстві.