Співзасновник Netflix Рід Гастінгс приєднався до інвестиційного фонду UA1, який інвестує в український оборонно-промисловий комплекс. Про це розповів радник президента України з питань стратегій Олександр Камишін, пише Forbes Ukraine.

За словами Камишіна, фонд планує завершити перший раунд збору коштів на суму 50 млн доларів до кінця квітня. Основна частка інвесторів – американські технологічні підприємці та венчурні капіталісти.

UA1 орієнтований на технології, які можуть застосовуватися у військових умовах, з особливим фокусом на українські розробки. Камишін долучився до фонду у ролі радника та відповідатиме за залучення нових інвесторів.

«Очікуємо, що цього року в український ОПК буде залучено понад 1 млрд доларів інвестицій», – додав він.

Зауважимо, що фонд UA1 був заснований Вільямом Макналті, американським ветераном морської піхоти, який на початку повномасштабного вторгнення допомагав комплектувати українські поїзди аптечками. Макналті активно інвестує у DefenceTech ще з 2024 року, а на жовтень 2025 року фонд уже залучив 18 млн доларів. UA1 фокусується на оборонних технологіях, штучному інтелекті, електронній боротьбі, безпілотних системах, робототехніці та кібербезпеці.