Інвестори заходять у defense-tech

В українській оборонній індустрії вже сформувалося понад десять компаній із ринковою оцінкою більше ніж 1 млрд доларів. Про це повідомив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, те, що раніше здавалося малоймовірним, нині стало реальністю – кількість так званих «єдинорогів» (стартапів з оцінкою понад 1 млрд доларів) у секторі уже більше десяти. Навколо оборонної галузі поступово вибудовується повноцінна інвестиційна екосистема. Зокрема, при Раді зброярів уже функціонує клуб інвестфондів, до якого входять понад 20 венчурних гравців.

Паралельно в Україні з’являються спеціалізовані оборонні фонди. Один із них – UA1, який планує закрити свій перший фонд обсягом 50 млн доларів за участі інвесторів зі США.

Камишін також зазначив, що вже цього року обсяг інвестицій в український оборонний сектор може перевищити 1 млрд доларів. Вирішальну роль у розвитку галузі відіграє венчурний капітал, який дає змогу швидко масштабувати технології, перевірені в бойових умовах.

Серед останніх прикладів активності інвесторів – залучення 50 млн доларів компанією UForce у рамках seed-раунду за участі міжнародних фондів. Крім того, виробник розвідувальних дронів Buntar Aerospace отримав 10,4 млн доларів інвестицій від американської Axon Enterprise та інших партнерів.

Ще одним показовим кейсом стало IPO українського стартапу Swarmer у березні 2026 року. Компанія, яка розробляє технології керування роями дронів, продемонструвала стрімке зростання: її акції подорожчали майже вдесятеро у перший день торгів на Nasdaq.