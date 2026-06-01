У Львові відкрили гастроринок у LEM Station

На території креативного хабу LEM Station на вул. Вітовського у Львові розпочав роботу перший міський ринок їжі (food market). Це простір колишнього трамвайного депо. Наразі ринок працює у тестовому режимі, страви та напої відвідувачам там пропонують пів десятка ресторацій, кафе та інших закладів харчування. Про відкриття food market повідомила команда LEM Station, а також власники гастробізнесів (тут, тут і тут), що розпочали роботу на локації.

Перший міський ринок їжі відкрили у одному з реконструйованих ангарів колишнього трамвайного депо на перетині вулиць Вітовського та Сахарова. Наразі у ньому – 13 закладів громадського харчування, які пропонують страви української, азійської, грузинської, італійської та інших кухонь, а також морозиво, десерти тощо. Це Smoked BBQ, «НЕтихий бар», Lviv Croissants, Puffy Pancakes, «Оджахі», Kebab House, EPIC, Tikithai, «Цукерня», Que Pasa, Italiana, «Файні льоди», «Red Monkey».

Перший міський ринок їжі на LEM Station, фото lviv.city.guide та ГО «Зручне місто»

Ринок їжі наразі працює в тестовому режимі, наголошують адміністратори. Графік роботи – щодня з 11:00.

Як писав ZAXID.NET, у 2017 році старе трамвайне депо взяло в оренду у міста ТзОВ «Лем Стейшен». Термін оренди – 50 років. Тоді компанія планувала вкласти у реконструкцію споруд та створення інноваційно-креативного простору понад 7 млн доларів. Архітектурну концепцію розробила компанія AVR Development з акцентом на збереження автентичного вигляду будівель.

Засновниками ТзОВ були співвласник ІТ-компанії N-iX Дмитро Косарєв, підприємець та екс-директор ЛКП «Лев» Олег Мацех, ресторатор та співвласник «Kumpel Group» Марк Зархін, співзасновники ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей та Ярослав Любінець, власник готелю «Леополіс» Тарас Добрянський та представник Фінської інвестиційної компанії K.Hartwall Invest Олег Дрінь тощо. Контролером компанії вказаний Дмитро Косарєв.

Офіційно після реконструкції креативний хаб LEM Station відкрили у квітні 2026 року, хоча окремі локації були доступні відвідувачам й до цього часу. Комплекс має 226 281 м² загальної площі та об’єднує одинадцять просторів різного формату: від камерних залів – до відкритої площі Lem Square, яка може вмістити до 2000 відвідувачів.

Один із найбільших майданчиків – Depo Event Hall, розрахований на понад 1000 гостей. Lem Station підходить для концертів, конференцій, виставок і великих міських подій, зазначили менеджери хабу.