Реконструкцію історичного депо розпочали у 2018 році

У Львові завершили першу чергу реалізації проєкту з ревіталізації історичної будівлі трамвайного депо під інноваційно-креативний простір Lem Station на перехресті вул. Сахарова, Вітовського та Героїв Майдану. Простір вже відкритий для відвідувачів.

Як повідомили у четвер, 20 лютого, в управлінні інвестицій та проєктів Львівської міськради, у рамках першої черги відреставрували колишню поліклініку, компресорну станцію та облаштували площу навколо. Тепер тут є: сучасний коворкінг, багатофункціональний івент-простір для подій будь-якого формату, ресторан-кондитерська Cheese Bakery та зручний паркінг для гостей.

Наступним кроком запланована реконструкція двох ангарів, де розмістяться фудкорт, галереї, майстерні та ще більше простору для подій.

«У Lem Station вже почали відбуватись культурні заходи. До 28 лютого в Lem Station триває виставка Ігоря Яськевича "Паралельний всесвіт". А вже 27 лютого відбудеться музично-поетичний вечір з гуртом Yagody», – розповіли в управлінні.

У Львові завершили першу чергу ревіталізації історичної будівлі трамвайного депо (фото ЛМР)

Проєкт реалізується в межах інвестиційного конкурсу Львівської міської ради 2017 року. Договір з інвестором про реконструкцію старого трамвайного депо на вул. Вітовського та створення інноваційно-креативного простору Lем Station затвердили депутати у вересні 2018 року. Втілення проєкту координує управління інвестицій та проєктів ЛМР, а інвестором виступає ТзОВ «Лем Стейшн». Архітектурну концепцію розробила компанія AVR Development під керівництвом Віталія Квича, з акцентом на збереження автентичного вигляду будівлі.

Реалізувати першу чергу проєкту планували за два-три роки, однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну ці терміни змістили.