Архітектори відновили автентичні елементи будівлі колишньої поліклініки та адміністративних будівель депо зі сторони вул. Героїв Майдану

На території старого трамвайного депо у Львові ревіталізували частину закинутих будівель майбутнього креативного простору Lem Stantion. Оновлені будівлі за ангарами трамдепо та простору навколо них показав урбаніст та архітектор Юліан Чаплінський у відео, опублікованому 6 січня на YouTube-каналі Chaplinsky Vlog.

Йдеться про територію першого у Львові та найстарішого в Україні трамвайного депо, зведеного у 1894 році на перехресті вул. Героїв Майдану, Вітовського, Сахарова і площі Лема. Ще у 2017 році міська рада провела інвестиційний конкурс на ревіталізацію старого трамдепо. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Лем Стейшн», власниками якого є співзасновник ІТ-компанії N-iX Дмитро Косарєв, підприємець Олег Мацех, ресторатор та співвласник Kumpel Group Марк Зархін, співзасновник ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей, власник готелю «Леополіс» Тарас Добрянський та представник фінської інвестиційної компанії K.Hartwall Invest Олег Дрінь.

У січні 2020 року виконком ЛМР видав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію першої черги трамвайного депо. Роботи розпочали наприкінці 2020 року.

Проект ревіталізації простору розробило львівське архітектурне бюро AVR Development. Частково архітектори реконструювали ангар, в якому колись ремонтували трамваї, адмінбудівлю, що розташована позаду, та електровню. Фасади цих будівель формують спільний дворик. Крім цього, архітектори сформували новий прохід на територію простору зі сторони вул. Героїв Майдану.

Як розповів архітектор проекту Віталій Квич, частину радянських прибудов знесли, натомість відновили автентичні елементи історичних будівель. Віталій Квич уточнив ZAXID.NET, що чотириповерхова будівля колишньої радянської поліклініки вже готова на 75%. Ця будівля входила до першої черги реконструкції, в ній розмістять ресторан, коворкінг та комерцію.

«В колишніх адміністративних приміщеннях ми постарались максимально залишити структуру планування їхнього, лише оновивши тип перегородок», – розповів архітектор.

Ще одним етапом реконструкції є перетворення радянської компресорної на івент-хол, поруч облаштують паркінг. Уздовж оновленої будівлі поліклініки й уздовж до інвент-холу буде відкритий пішохідний простір, що вестиме від вул. Героїв Майдану через парк до студмістечка «Львівської політехніки». На даху будівлі облаштували терасу, яка буде відкритою для відвідувачів.

Всередині також збережені автентичні елементи та відтворені втрачені. Крім цього, для маломобільних груп облаштували ліфт, а верхній поверх – підняли, аби зробити повноцінну мансарду.

Додамо, що реалізувати першу чергу проекту планували за два-три роки, втім через повномасштабне вторгнення Росії в Україну ці терміни змістили.