Львівська міська рада планує змінити ескіз почесної відзнаки Золотий Лев, яку вручатимуть військовим, волонтерам і рятувальникам. Новий ескіз відзнаки розробив військовослужбовець 103-ї бригади ТрО Євген Равський. Відповідний проєкт ухвали опублікували на сайті Львівської міської ради у четвер, 4 грудня.

Йдеться про відзнаку, яку у липні 2025 року затвердила міська рада. Однак колір відзнаки і її дизайн викликав дискусії. Тому міська рада організувала круглий стіл для обговорення нового дизайну відзнаки. Місто залучило громадськість, істориків, ветеранів та автора відзнаки, також отримало офіційні рекомендації від історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

«На думку фахівців, нагорода справді вийшла красивою, фаховою та одночасно складною. Аби зробити її зрозумілішою для суспільства, нам порадили залишити цю відзнаку для військових, а також зробити одну окрему для цивільних», – розповів керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко.

Автор почесної відзнаки Євген Равський погодився з рекомендаціями, але наполіг на тому, щоб нагороду отримували також бойові та тилові медики. Новими кольорами стрічки відзнаки будуть синій та білий, натомість червоний колір прибрали.

Нагадаємо, у Львові діють такі почесні відзнаки: «Орден Лева» (з 2010 року), «Золотий герб Львова» (з 2010 року), «Почесний знак Святого Юрія» (з 2011 року), «Відзнака імені Олени Степанівни» (з 2015 року), «Статуетка "Лев"» (з 2020 року).