Ескіз нагрудного знака «Залізний Лев» розробив львів’янин Євген Равський, військовослужбовець 103-ї бригади ТрО

Львівська міська рада затвердила нову почесну відзнаку «Залізний Лев», якою будуть нагороджувати військових, волонтерів, медиків та рятувальників. Відповідну ухвалу підтримали депутати ЛМР на засіданні в четвер, 24 липня.

Ескіз спеціальної почесної відзнаки – нагрудний знак «Залізний Лев» – розробив львів’янин Євген Равський, військовослужбовець 103-ї бригади ТрО. Цією відзнакою будуть нагороджувати військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, ветеранів війни, добровольців, волонтерів, медичних працівників, рятувальників, працівників силових структур і служб цивільного захисту.

«Відзнака буде персоналізованою – для кожної сфери розробили окремий знак із власним символом. Це не просто знак. Це символ мужності, сили духу і любові до своєї землі. Перші нагородження – незабаром», – повідомив міський голова Андрій Садовий.

У міськраді пояснили, що сріблясте тло нагрудного знака підкреслює чистоту помислів і вірність обовʼязку. Хрест вказує на жертовність й відвагу, а корона вгорі – на високу гідність і честь нагороджених. Синьо-червона стрічка символізує єдність народу, свободу та незламність.

Знак має вигляд прямокутного хреста. Хрест по колу обрамлений вінком з дубового листя. У центрі хреста – зображення Лева, що крокує по стрічці, яка огортає вінок з обох боків. На верхньому рамені хреста розміщено корону міста. За допомогою кільця відзнака зʼєднується зі стрічкою, протягнутою через кільце і складеною вдвоє із загнутими біля кільця кутами. По центру стрічки, залежно від галузі діяльності, розміщується відповідний накладний елемент.

Нагадаємо, у Львові діють такі почесні відзнаки: «Орден Лева» (з 2010 року), «Золотий герб Львова» (з 2010 року), «Почесний знак Святого Юрія» (з 2011 року), «Відзнака імені Олени Степанівни» (з 2015 року), «Статуетка "Лев"» (з 2020 року).

Також із 2008 року діють почесні відзнаки територіальної громади із занесенням до Книги пошани міста Львова: звання «Почесний громадянин міста Львова», звання «Львів’янин року» та звання «Шляхетна львівська родина».