Віталій Карвацький служив у Третій штурмовій бригаді

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому воїну Третьої штурмової бригади Віталію «Туристу» Карвацькому. Відповідний указ президент підписав у суботу, 19 липня.

«Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Карвацькому Віталію Сергійовичу – молодшому сержанту (посмертно)», – вказано в указі.

Віталій Карвацький родом із Дніпра. У 2021 році він закінчив історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка. До повномасштабного вторгнення, впродовж 2018-2019 років, Віталій Карвацький брав участь у військово-історичних реконструкціях товариства «Памʼять».

У березні 2022 року він долучився до Збройних сил та захищав Україну у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони Львова, обійнявши посаду стрільця.

У травні 2023 року Віталій Карвацький поширив відео палаючого автомобіля. За його словами, машину яку військовим передали волонтери, підірвав гранатою тодішній командир 215-го батальйону 125-ї окремої бригади ТрО Андрій Селехман. Після публікації відео управління батальйону ТрО розпочало службове розслідування. Також подію розслідувало СБУ.

Засновник правозахисної організації для військових «Принцип», юрист та військовий Масі Найєм запропонував безоплатно захищати Віталія, який проходив у справі як свідок. Згодом юрист повідомив, що військові, які зняли на відео палаючий автомобіль, відмовилися від своїх свідчень. Проте контррозвідка перевірила їхні телефони й встановила, що комбат дійсно підірвав авто.

Згодом «Турист» перейшов на службу до Третьої штурмової бригади, де працював із FPV-дронами. Він загинув 17 червня на Харківському напрямку у віці 25 років.

Додамо, що ще одним указом від 19 липня президент присвоїв звання Героя України загиблому солдату «Вовків Да Вінчі» Олегу Яровому. Йому було 22 роки.