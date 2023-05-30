Боєць ТрО повідомив, що комбат Андрій Селехман гранатою підірвав машину

Військовий із 215 батальйону 125 бригади ТрО Львова Віталій Карвацький 29 травня опублікував у Тwitter відео з автомобілем, який горить. За словами Карвацього, автомобіль, який раніше передали підрозділу волонтери, навмисне підірівав гранатою командир батальйону Андрій Селехман. Цим автомобілем військові їздили у Лиман по бензин для генераторів.

Віталій Карвацький стверджує, що військовим, які повернулися з позицій, заборонено будь-куди виїжджати й лише один військовослужбовець людина з підрозділу двічі на тиждень має дозвіл на пересування. Юрист Масі Найєм розповів ZAXID.NET, що контрозвідка СБУ проводить розслідування.

Майор Андрій Селехман (фото Аrmyinform)

«Поки ви там всією країною скидається на тачки для армії, мій *бан*тий поплавлений комбат їх підриває гранатами, бо на*уй їздити хлопцям», – написав боєць.

Поки ви там всією країною скидається на тачки для армії, мій єбанутий поплавлений комбат їх підриває гранатими - ібо нахуй їздити хлопцям.



Відос від хлопців з РВП. От така хуйня, малята. pic.twitter.com/GkoSh5GTmF — турист тактичний (@tacticalturist) May 29, 2023

Відео Карвацького дуже швидко набуло резонансу і вже через дві години після публікації військовослужбовець повідомив, що його викликають до командира батальйону. За словами Карвацького, комбат Андрій Селехман погрожував кримінальною відповідальністю й попросив записати публічні вибачення. Боєць опублікував відеокоментар і повідомив, що в нього забирають мобільний телефон.

«Всі ви, напевно, бачили відео з машиною, яку спалив мій комбат. У мене була довга розмова з погрозами в мій бік. З погрозами в бік хлопців з РВП (ремонтно-відновлювального полку) наступного характеру: або я записую відео з вибаченнями, або проти мене СБУ починає розслідування за зйомку й розповсюдження матеріалів, брехню на пана комбата. Якщо ви бачите це відео, то свій вибір я зробив і відступати не буду, бо є факт – комбат спалив машину. Офіційна версія, що в неї потрапив уламок. Хлопцям з РВП дали вибір. Вони пішли меншим спротивом і не підписуватимуть рапорт і сповідуватимуть офіційну версію подій. У мене заберуть телефон і я не зможу дати жодних коментарів. Вішають дуже багато справ саме на мене», – сказав у відео Віталій Карвацький.

Наступну публікацію військовий зробив 30 травня, о 15:43. Він повідомив, що до бригади приїхали представники СБУ, управління бригади, представники управління Сил ТрО. За словами Карвацького, представники знайшли докази, що автомобіль дійсно підірвали гранатою.

«Сподіваюся, якісь позитивні зрушення будуть, але основна проблема в тому, що я не учасник ситуації. Особисто я не бачив, а тому треба підтвердження військовослужбовців, які безпосередньо були там. На жаль, через певний ряд причин і можливе залякування кримінальними справами, вони всі дають покази, що нічого не бачили, я нічого не знають, нібито машина здетонувала сама по собі. Однак, як це буває, коли вигадуєш – всі у показах плутаються. Це помітили представники контррозвідки. Так само знайшли непрямі докази того, що їхня версія подій є брехнею, і що комбат дійсно підірвав машину гранатою. Додатково, в машині є сліди уламків з середини», – написав боєць.

Регіональне управління Сил територіальної оборони «Захід» у коментарі «Громадському» повідомило, що управління 215 батальйону ТрО проводить службове розслідування через спалення автомобіля й погрози військовому.

Засновник правозахисної організації для військових «Принцип», юрист та військовий Масі Найєм розповів ZAXID.NET, що сконтактував з Віталієм Карвацьким. За його словами, командування 125 батальйону не має претензій до бійця. Юрист розповів, що комбату, який підірвав авто, загрожує кримінальна відповідальність.

«Наразі чекаємо на дії керівництва 215 батальйону. Там працює контррозвідка. Розбираються, що сталося і чому підірвали машину. Це все, що можу розповісти, бо невідомо, чим це закінчиться. У моїй практиці були випадки, коли командир поводить себе неправильно. Якщо встановлять, що автомобіль був волонтерським і його поставили на баланс, то комбат, фактично, пошкодив державне майно. За це буде відповідальність. Я зараз на фронті й не уявляю ситуації, щоб мені дали автомобіль і не зобов'язали поставити на баланс. У нас всі авто на балансі. Виходячи з цієї конструкції я вбачаю, що авто було на балансі. Це кримінальна відповідальність, але навіть якщо не було на балансі, то це майно людей. Не уявляю, за яких підстав командир може підірвати машину (хіба там сидять росіяни)», – пояснив Масі Наєм.

Юрист додав, що навіть якби військові самовільно поїхали з частини, то комбат не мав права палити автомобіль. Покарання за порушення наказів прописані в статуті ЗСУ.

«Я не знаю фактажу, чи військові самовільно їздили. Проте така реакція командира свідчить, що він неадекватно поводиться в частині реакції на порушення. Навіть якби військові й пішли з частини поза законом, то він все одно не мав законного права так вчиняти», – наголосив Масі Найєм.