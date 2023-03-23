Комбата 46 бригади понизили у посаді після скандального інтерв'ю WP

У командуванні Десантно-штурмових військ роз'яснили ситуацію з командиром батальйону 46 бригади Анатолієм «Куполом» Козлом, який був переведений на тилову посаду після інтерв'ю The Washington Post, де він поскаржився на «нестачу боєприпасів, низький рівень підготовки мобілізованих солдатів і високі втрати».

Заступник начальника штабу командування ДШВ Віктор Люльчак повідомив на брифінгу, що комбат є одним із елементів бригади і бачить лише те, що відбувається у його підрозділі. Він зазначив, що за фактом інтерв'ю «Купола» було проведено службове розслідування, яке з'ясувало, що для подібних коментарів журналістам був потрібен як мінімум дозвіл командира бригади.

«Це була його суб'єктивна думка, я добре знаю його, він хороший командир, він один із людей, завдяки кому встояв Макаров, хоча це колективна робота. Також він добре виконував завдання на Херсонському напрямку, у Соледарі», – сказав представник командування ДШВ. Люльчак наголосив, що «Купола» призначили на рівнозначну посаду, де він зможе передати свій бойовий досвід новобранцям.

«Ми відслідковуємо кожного командира і вони ростуть. Далі він може стати начальником штабу бригади або його заступником, а може, й командиром бригади. Ми своїх не кидаємо», – пояснив він.

Сам Анатолій «Купол» Козел також вирішив особисто прокоментувати ситуацію з інтерв'ю. За його словами, матеріал WP виявився «грамотно скомпонованою напівправдою», а журналісти інтерпретували його думки по-своєму.

«Переглянув кінцевий результат – і сам був приголомшений, наскільки все якось не так. Вірю, що просто від незнання, а не спеціально розірвали мою розповідь.Те, що потрапило на смуги видання – це лише частина того, що я казав. І не зовсім те, що я хотів донести до людей. Зрозумійте мене правильно, моя критика – це не бажання втоптати в багнюку українську армію. Навпаки — це бажання змінити її на краще, удосконалити, щоб якнайшвидше та ефективніше наблизити нашу перемогу», – написав «Купол».

Він зазначив, що давав інтерв'ю у період важких боїв та дозволив собі зайві емоції, а сказане було його особистою думкою, а не позицією командування ДШВ.

«Втім, зараз я спілкуюся з командуванням. Є конструктивний діалог і розуміння того, що потрібно змінити, щоби втрат було менше, а успіхів більше. І насамкінець. Не шукайте "зради" там, де її немає. Не маніпулюйте на моїх емоціях і вирваних із контексту словах», – резюмував «Купол».

Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій «Купол» дав інтерв'ю американській газеті The Washington Post, де розповів про втрати українських бійців. За словами «Купола», у його батальйоні нібито з приблизно 500 солдатів близько 100 були вбиті, а ще 400 – поранені, що призвело до повної ротації особового складу.

У WP дійшли висновку, що «Сили оборони України втратили на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, а недосвідченість новобранців, разом із браком зброї, нібито зменшує оптимізм та ставить під сумнів готовність Києва до весняного наступу», при цьому, наприкінці матеріалу визнавши, що не можуть визначити повну картину бєздатності ЗСУ.

Після публікації стало відомо, що «Купола» переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру. У відповідь на такий крок «Купол» написав рапорт на звільнення. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що публікації в західних ЗМІ, зокрема у The Washington Post, де стверджується, ніби український контрнаступ опинився під питанням – не відповідають дійсності. Він також закликав українські ЗМІ не передруковувати інформацію, яка не відповідає дійсності.