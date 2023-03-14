Секретар РНБО закликав українські ЗМІ не передруковувати інформацію, яка не відповідає дійсності

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяви західних ЗМІ про «проблеми» із українським контрнаступом. Про це Данілов сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, публікації в західних ЗМІ, зокрема у The Washington Post, де стверджується, ніби український контрнаступ опинився під питанням – не відповідають дійсності.

«Усе це не відповідає дійсності, на сьогодні починається новий етап… Так, є складна ситуація. Ми вже більше ніж рік ведемо війну проти великої країни, великої за територією, але не за розумом. Розуміємо що нам буде складно, і розуміємо це з самого початку. Дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію наданням такої інформації, яка не відповідає дійсності, це не зовсім приємна річ», – зазначив Данілов, закликавши українські ЗМІ не передруковувати інформацію, яка не відповідає дійсності.

Данілов також наголосив, що пропозиції будь-яких територіальних поступок російській федерації не прийнятні.

«Ті пропозиції, які лунають, що ми маємо залишити в спокої Крим, території Донецької, Луганської областей, інші пропозиції не можуть бути прийняті з точки зору нашої країни. У нас є Конституція, якою визначені межі, і ми маємо чітке розуміння: якщо буде ситуація, яку має Молдова, там де російські вояки знаходяться на частині території, то ніякого розвитку країни бути не може. Не вкладають у країну гроші, в якій є територіальні проблеми. І це доведено Модовою, це доведено Грузією», – сказав секретар РНБО.

Напередодні The Washington Post опублікував матеріал про те, що нібито низка чиновників скептично ставляться до сценарію вдалого контрнаступу України. У своєму матеріалі журналісти використали ніким непідтверджені дані про «високі втрати ЗСУ», заявили про «певний песимізм серед влади у Києві» і поставили під сумнів боєздатність мобілізованих українських військових. У матеріалі вони посилались «анонімні джерела у Києві», при цьому, наприкінці визнавши, що не можуть визначити повну картину бєздатності ЗСУ.