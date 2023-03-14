Данілов відповів на публікації ЗМІ про «проблеми» із українським контрнаступом
The Washington Post опублікував матеріал про те, що нібито деякі чиновників скептично ставляться до вдалого контрнаступу України
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяви західних ЗМІ про «проблеми» із українським контрнаступом. Про це Данілов сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, публікації в західних ЗМІ, зокрема у The Washington Post, де стверджується, ніби український контрнаступ опинився під питанням – не відповідають дійсності.
«Усе це не відповідає дійсності, на сьогодні починається новий етап… Так, є складна ситуація. Ми вже більше ніж рік ведемо війну проти великої країни, великої за територією, але не за розумом. Розуміємо що нам буде складно, і розуміємо це з самого початку. Дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію наданням такої інформації, яка не відповідає дійсності, це не зовсім приємна річ», – зазначив Данілов, закликавши українські ЗМІ не передруковувати інформацію, яка не відповідає дійсності.
Данілов також наголосив, що пропозиції будь-яких територіальних поступок російській федерації не прийнятні.
«Ті пропозиції, які лунають, що ми маємо залишити в спокої Крим, території Донецької, Луганської областей, інші пропозиції не можуть бути прийняті з точки зору нашої країни. У нас є Конституція, якою визначені межі, і ми маємо чітке розуміння: якщо буде ситуація, яку має Молдова, там де російські вояки знаходяться на частині території, то ніякого розвитку країни бути не може. Не вкладають у країну гроші, в якій є територіальні проблеми. І це доведено Модовою, це доведено Грузією», – сказав секретар РНБО.
Напередодні The Washington Post опублікував матеріал про те, що нібито низка чиновників скептично ставляться до сценарію вдалого контрнаступу України. У своєму матеріалі журналісти використали ніким непідтверджені дані про «високі втрати ЗСУ», заявили про «певний песимізм серед влади у Києві» і поставили під сумнів боєздатність мобілізованих українських військових. У матеріалі вони посилались «анонімні джерела у Києві», при цьому, наприкінці визнавши, що не можуть визначити повну картину бєздатності ЗСУ.