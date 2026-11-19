У Львові під час пожежі в парку виявили тіла двох людей

У Львові під час гасіння пожежі в дерев’яній будівлі виявили тіла двох людей. За попередньою інформацією, там могли перебувати троє людей. Пожежа сталася 19 листопада близько 17:21 на вул. Миколайчука. Про це ZAXID.NET повідомили у ДСНС. За даними рятувальників, загорілася безгосподарська дерев’яна будівля розміром 4 на 4 метри, розташована в парку. Під час гасіння рятувальники виявили всередині два тіла без ознак життя. Попередньо, загиблі могли бути безхатьками.

За інформацією ДСНС, у будівлі могли перебувати троє людей. Тому рятувальники продовжують обстежувати приміщення, щоб з’ясувати, чи немає там ще одного загиблого. На місці працюють 13 рятувальників і три одиниці спецтехніки.

Оновлено. У ДСНС повідомили, що на момент прибуття рятувальників дерев’яна будівля була повністю охоплена вогнем. Під час гасіння пожежі виявили тіла двох людей. Пожежу локалізували о 17:51, а повністю ліквідували о 17:59.

Куди у Львові можуть звернутися люди без житла?

У Львові люди без постійного житла можуть отримати прихисток у Центрі соціальних послуг «Джерело» на вул. Кирилівській, 3а. Там можна переночувати, поїсти, помитися та отримати соціальну допомогу. Також у листопаді щоп’ятниці курсує безкоштовний «Автобус турботи». Він відправляється від Порохової вежі на вул. Підвальній до спільноти «Емаус-Оселя», де люди можуть поїсти, помитися та отримати допомогу.

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