Ґвалтівника арештували без права на заставу

Поліцейські затримали 75-річного мешканця Стрия за зґвалтування дев’ятирічної дівчинки. Гвалтівником виявився майстер зі складання меблів, якого батьки дівчинки запросили додому для виконання роботи.

Як повідомили у четвер, 19 листопада, у поліції та прокуратурі Львівщини, подія сталася у середині листопада цього року в одному з сіл Стрийського району. Того дня батьки дівчинки запросили 75-річного стриянина до себе додому допомогти зібрати нещодавно придбані меблі.

«Коли він працював у кімнаті, там перебувала 9-річна донька господарів. Скориставшись відсутністю дорослих поруч, безпорадним станом дитини та своєю фізичною перевагою, чоловік вчинив щодо неї протиправні дії сексуального характеру. Від страху дитина не могла ні кричати, ні покликати на допомогу дорослих», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Щойно з'явилася можливість, дівчинка одразу розповіла про все матерi. Жінка негайно викликала поліцію. Тим часом батько дитини заблокував вихід із помешкання та утримував нападника до приїзду правоохоронців.

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Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік пропонував родині гроші за те, щоб його відпустили.

Затриманому мешканцю Стрия повідомили про підозру у зґвалтуванні дитини (ч. 4 ст. 153 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.