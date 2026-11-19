Збої в роботі систем Єврокомісії спостерігають протягом 10 днів

Європейська комісія зазнала масштабної кібератаки, яка могла призвести до витоку конфіденційних даних. Втручання у систему Єврокомісії також порушило роботу внутрішніх процесів та унеможливило внесення інформації про зарплати та відпустки співробітників, повідомило у четвер, 19 листопада, Politico із посиланням на Єврокомісію.

За даними анонімного співрозмовника видання у структурі, Єврокомісія вважає, що їй вдалося локалізувати більшу частину атаки. Втім, масштаби завданої шкоди залишаються незрозумілими.

«Європейська комісія вжила необхідних заходів у відповідь на виявлену кіберкампанію. Окремі системи були атаковані, і, відповідно до нашої стандартної практики, ми повідомили про це всіх зацікавлених осіб», – заявив речник ЄК Томас Реньє у коментарі Playbook.

Наразі слідча група Єврокомісії намагається встановити, чи були скомпрометовані дані персоналу. За даними співрозмовника Politico, спілкування зі співробітниками комісії наразі обмежене, оскільки невідомо, чи хакери зламали їхні особисті дані.

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Зазначається, що попри відновлення роботи ключових сервісів Єврокомісії, там далі фіксували технічні збої. Вони тривають вже 10 днів. Зокрема, HR-платформа ЄК для розрахункових відомостей Sysper, наразі не дозволяє вносити заяви на відпустки. Також наразі не працює системи відшкодування медичних витрат у зарплатах MyPMO. Крім того, постраждали служби перекладу.

За даними внутрішнього листа, який отримали журналісти в розпорядження, Єврокомісія терміново скликала Раду корпоративного управління з приводу цієї атаки. Після неї департамент цифрових послуг ЄК розпорядився посилити перевірки безпеки.

Poltico повідомило, що наглядовий орган з кібербезпеки інституцій ЄС CERT-EU виявив застосування міжнародними хакерами загальнодоступного інструменту на базі штучного інтелекту ARTEX. Він призначений для виявлення вразливостей в ІТ-системах.