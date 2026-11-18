США попередили Росію, що та може втратити можливість укласти мирну угоду

Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер попередили російську делегацію, що нинішні переговори можуть стати останньою можливістю укласти мирну угоду. Про це повідомив Kyiv Independent.

За даними джерел Kyiv Independent, представники Дональда Трампа попередили російських переговорників, що їхня позиція за столом перемовин невдовзі може стати слабшою. Це може статися через зміну політичної ситуації у США, оскільки Демократична партія здобула більшість в обох палатах Конгресу. Зміна влади може призвести до збільшення військової та фінансової допомоги Україні, а також «ретельнішого вивчення» контактів адміністрації Дональда Трампа з Москвою.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер подали Кремлю сигнал, що умови мирної угоди незабаром можуть змінитися, адже новий склад Конгресу наполягатиме на жорсткішому курсі щодо Росії.

Водночас співрозмовники Kyiv Independent, ознайомлені з перебігом переговорів, зазначають, що Росія вважає, ніби має перевагу над Україною завдяки ударам по українській енергетичній інфраструктурі на тлі дефіциту ракет для систем Patriot. Це, за словами джерел Kyiv Independent, сприяє оптимістичним настроям у Москві.

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За даними джерел видання, Росія й надалі вимагає від України відмовитися від Донбасу. На переговорах, які відбувалися 10–11 листопада, російська делегація дала зрозуміти, що не має наміру пом’якшувати свої вимоги, та відкинула можливість «енергетичного перемир’я» або інших кроків для деескалації.

Нагадаємо, 11 листопада Володимир Зеленський повідомив, що Україна вкотре відмовилася поступитися Росії Донбасом. Через позицію України, за словами Володимира Зеленського, США шукають різні «модифікації» щодо регіону.

14 листопада президент України повідомив, що вперше отримав від США пропозицію обговорити відмову від Донбасу в обмін на членство в НАТО.