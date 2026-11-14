Президент Володимир Зеленський зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером

Американська сторона вперше запитала Україну, чи погодиться вона вивести війська з Донбасу в обмін на вступ до НАТО. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, повідомили «Інтерфакс-Україна» та «РБК-Україна» 14 листопада.

«Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: “А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?” Це було вперше. Ми обговорюємо з партнерами цілісний безпековий пакет, який нам можуть запропонувати під час переговорів: конкретні гарантії безпеки від НАТО і ЄС, сильна українська армія – а це відповідна кількість військових, зброя, фінансова підтримка на визначений час – і Prosperity Plan, тобто План відновлення, підкріплений грошима з чіткими джерелами», – сказав Зеленський.

За словами президента, якщо США та країни НАТО підтвердять таку пропозицію, він винесе її на обговорення українського суспільства. Зеленський наголосив, що не може ухвалювати такі рішення одноосібно.

«Якщо буде така пропозиція, я як президент вийду у відкритий діалог із суспільством і скажу: “Дивіться, ось де ми знаходимося, ось як всі партнери об’єдналися і ось вони бачать це далі так”. Безумовно, без будь-якого визнання окупованих територій Росією», – наголосив він.

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Зеленський нагадав, що раніше Україна просила надати їй гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО. Наразі американські представники говорять про гарантії, подібні до передбачених статтями 4 і 5 Альянсу.

Президент наголосив на необхідності чітко визначити, що саме передбачатимуть гарантії безпеки для України та як вони працюватимуть на практиці.

Нагадаємо, 10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбулися мирні переговорів між Україною та Росією за посередництва США. Перший раунд тривав понад чотири години, а другий – менш ніж дві. Голова фракції «Слуга народу» та член української переговорної делегації Давид Арахамія назвав цей раунд переговорів «одним із найважчих». Однак під час переговорів українська та російська сторони домовилися здійснити наймасштабніший обмін полоненими.

Водночас президент Володимир Зеленський 11 листопада повідомив, що Україна знову відмовилася залишити Донбас на вимогу російського диктатора. США ж переконані, що територіальна поступка дозволила б завершити війну. Зеленський розповів, що через позицію України США «намагаються знайти деякі модифікації» щодо Донбасу.

12 листопада президент повідомив, що українським військовим знову обмежили швидкість супутникової військової системи Starshield від Starlink. Володимир Зеленський заявив, що чергове обмеження Starshield дає зрозуміти, «куди все рухається». Президент закликав не визнавати окуповані території російськими.