Володимир Зеленський прокоментував чергове обмеження роботи Starshield

Володимир Зеленський зауважив, що обмеження роботи військової системи Starshield від Starlink фіксують на окупованих Росією українських територіях, що, за його словами, свідчить про подальший розвиток ситуації. Про це президент України сказав під час виступу на дев’ятому саміті Європейської політичної спільноти у четвер, 12 листопада.

Володимир Зеленський зауважив, що обмеження роботи Starshield на окупованих територіях значно ускладнюють перехоплення «шахедів», які звідти запускають росіяни. Наразі українські військові можуть використовувати Starshield на швидкості до 161 км/год, що недостатньо для роботи дронів-перехоплювачів.

«Це означає більше влучних ударів з боку Росії та більше наших людей, яких убила Росія», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також розповів, що Україна намагається отримати від США пояснення щодо обмеження роботи Starshield, однак поки що інформації мало.

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«Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, які, по суті, розглядають українську територію так, ніби вона не належить Україні, то це нам говорить, куди все йде. Ми маємо бути чіткими й ніколи і ніяк не визнавати російську окупацію української території», – наголосив президент.

До слова, 11 листопада Володимир Зеленський розповів, що Україна вкотре відмовилася вивести свою армію з Донбасу для передачі регіону під контроль Росії, чого вимагає Владімір Путін. Президент України зауважив, що США хибно вважають, ніби територіальна поступка дозволить завершити російсько-українську війну. Він також розповів, що через позицію України США шукають різні «модифікації» щодо регіону.

Нагадаємо, обмеження роботи Starshield від Starlink у 2026 році фіксують уже вдруге. Перший випадок стався 14 жовтня після вимоги Дональда Трампа щодо припинення українських атак на російські НПЗ. Тоді супутниковий зв’язок зникав на швидкості 60–70 км/год, однак уже ввечері його роботу відновили на швидкості до 160 км/год. 24 жовтня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив про відновлення роботи Starshield на швидкості понад 400 км/год.