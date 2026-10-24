Starlink відновив роботу на швидкості понад 161 км/год

Система супутникового зв’язку Starlink знову працює в Україні на швидкості понад 161 км/год. Про це в суботу, 24 жовтня, повідомило «РБК-Україна» з посиланням на джерела в Міноборони.

Зазначається, що наразі Starlink працює в Україні на швидкості понад 161 км/год. Однак фахівці Міноборони ще з’ясовують, чи повністю відновилася робота супутникової системи.

«Продовжуємо моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та з’ясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього зв’язку», – цитує «РБК-Україна» джерело в Міноборони.

Волонтер Сергій Стерненко також повідомив, що кілька підрозділів підтвердили відновлення роботи Starlink/Starshield.

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Доповнено. Міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що Starlink відновив роботу на швидкості понад 400 км/год.

«Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та звʼязку. Міністерство оборони продовжує моніторинг та фіксацію роботи Starlink/Starshield», – цитує hromadske Євгенія Хмару.

Нагадаємо, вранці 14 жовтня стало відомо, що для Сил оборони без попередження обмежили роботу супутникових терміналів Starlink. Тоді волонтер Сергій Стерненко повідомляв, що зв’язок зі Starlink зникав на швидкості 60–70 км/год. Уже ввечері того самого дня робота Starlink відновилася на швидкості до 160 км/год.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що обмеження роботи Starlink в Україні – спланована операція. Проте власник компанії SpaceX Ілон Маск та президент США Дональд Трамп заперечували, що віддавали накази про обмеження роботи Starlink в Україні.

Разом з тим 22 жовтня Дональд Трамп заявляв, що власник компанії SpaceX Ілон Маск зняв обмеження швидкості для застосування Starlink українськими військовими. Водночас Офіс президента цю інформацію заперечував.