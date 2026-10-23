Системи Starshield обмежили для використання в Україні до рівня 160 км/год

Президент США Дональд Трамп заявив, що власник компанії SpaceX та мільярдер Ілон Маск вже зняв обмеження швидкості для застосування Starlink українськими військовими. Про це він заявив під час спілкування з журналістами ввечері 22 жовтня.

За словами Дональда Трампа, Ілон Маск вже зняв обмеження швидкості для військової програми Starshield від SpaceX, яку застосовують українські військовослужбовці. Водночас він відмовився розповісти, чи особисто дзвонив Маску з цього приводу.

«Я не хочу говорити, я знаю, що це дуже цікава ситуація. Я не хочу це коментувати, знаєте, дзвонив я чи хтось інший – це не має жодного значення. Гадаю, суть у тому, що він повернув це», – заявив Трамп.

Водночас увечері 22 жовтня радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомив в іксі, що ситуація з покриттям для військових наразі не змінилася.

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«Ми бачимо той самий ліміт. Отже, наразі – нічого не змінилося», — написав Литвин.

Нагадаємо, 22 жовтня The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп дзвонив Ілону Маску з проханням зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні. За даними американських посадовців, після розмови 21 жовтня система начебто почала працювати у більш звичному режимі. WSJ повідомило, що Маск особисто вирішив обмежити швидкість Starlink для України.

Зазначимо, обмеження для України триває з 14 жовтня. Під час застосування терміналів Starlink на швидкості понад 161 км/год стаються перебої у звʼязку, що ускладнює проведення військових операцій – зокрема, відбиття російських атак.