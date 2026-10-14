Звʼязок з терміналами при швидкості 160 км/год почав зникати

У ніч на 14 середу, 14 жовтня, компанія SpaceX обмежила Україні роботу терміналів супутникового звʼязку Starlink. Через це відбувся зрив низки важливих місій, повідомив колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко. Згодом інформацію про обмеження Starlink підтвердив радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За даними Стерненка, роботу терміналів обмежили вночі 14 жовтня.

«У русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій», – повідомив він.

Водночас Стерненко повідомив, що звичайні термінали супутникового звʼязку наразі працюють.

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Волонтер припустив, що компанія SpaceX обмежила роботу терміналів Starlink на запит адміністрації президента США Дональда Трампа.

На момент публікації у пресслужбах Генштабу та SpaceX ситуацію не коментували.

Доповнено о 09:09. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов підтвердив, що SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

«Наразі обмеження стосується “військового пакету” послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші Сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією», – повідомив Бескрестнов.

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Доповнено о 09:41. Сергій Стерненко з посиланням на військових повідомив, що для українських операторів посилили обмеження з використання терміналів Starlink. За його словами, звʼязок зі Starlink почав зникати на швидкості 60-70 км/год.

Нагадаємо, після того, як Дональд Трамп оголосив про угоду з російським диктатором Владіміром Путіним про експорт російського дизелю, у медіа зʼявилися повідомлення, що США почало тиснути на Україну з вимогою не бити по НПЗ на території Росії. Так, 12 жовтня Financial Times повідомило, що американські посадовці телефонували представникам європейських столиць та України та погрожували припинити обмін розвідданими та передачу зброї Україні в межах PURL, якщо та не припинить бити по нафтопереробних заводах Росії.

Ввечері 12 жовтня Київ атакували російські балістичні ракети, проте повітряну тривогу оголосили вже після вибухів у столиці. 13 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що партнери не надали Україні інформації про балістичну атаку. Внаслідок ударів пʼятьма ракетами є руйнування в житлових секторах Києва.

Увечері 13 жовтня та в ніч на 14 жовтня росіяни знову здійснили атаку на Київ, вдаривши дронами та балістичними ракетами. Про балістичну загрозу Україну знову не попередили. Внаслідок атаки на Київ у ніч на 14 жовтня загинули три людини, ще понад 20 зазнали поранень.