США не фінансують закупівлі зброї за програмою PURL

Американські посадовці 10 та 11 жовтня телефонували представникам європейських столиць та України, намагаючись домогтися припинення українських атак на російські нафтопереробні заводи. У разі відмови Вашингтон погрожував припинити обмін розвідувальними даними та призупинити дію механізму PURL, який дає змогу закуповувати американське озброєння для України. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на європейських посадовців.

«Вони телефонують до Києва... вони телефонують усім [в Європі]», – сказав чиновник, якому зателефонував представник оборонного відомства США.

За даними Financial Times, одним із тих, із ким зв’язалися американські представники, був заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Водночас Білий дім відмовився підтвердити або прокоментувати ці дзвінки.

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Зауважимо, PURL – це механізм НАТО, у межах якого союзники фінансують закупівлю американського озброєння для України. Самі США фінансово до цих закупівель не долучаються.

Нагадаємо, 13 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що українські атаки на російські НПЗ спричинили дефіцит дизельного пального у всьому світі. Він закликав Володимира Зеленського атакувати інші об’єкти в Росії. Своєю чергою Зеленський неодноразово заявляв, що Україна погоджується на енергетичне перемир’я, якщо Росія також утримуватиметься від ударів по критичній інфраструктурі.

Уже 9 жовтня Дональд Трамп оголосив про домовленість з лідером РФ Владіміром Путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світові ринки. Трамп також звинуватив Зеленського в недостатніх зусиллях для досягнення домовленостей.

11 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Водночас за його словами, російський диктатор не демонструє готовності припиняти удари по енергетиці України.