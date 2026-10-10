Трамп заявив, що Зеленський створює проблеми для всього світу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента, оскільки чинний президент Володимир Зеленський нібито створює проблеми для всього світу. Про це він заявив під час спілкування зі журналістами 10 жовтня.

Відповідаючи на запитання про критику нещодавньої угоди між Вашингтоном і Москвою щодо постачання дизельного пального з РФ, Трамп заявив, що має інший погляд на цю ситуацію.

«Зеленський міг би завершити цю війну вже багато разів. Але він сам цього не хоче. Зеленський хоче створити проблеми для всього світу. Він хоче створити проблеми для наших фермерів, завдаючи ударів по російських НПЗ», – сказав Трамп.

Трамп також стверджує, що попереджав Зеленського не атакувати об’єкти, пов’язані з виробництвом дизельного пального в Росії, однак той «іде й зачіпає дизельне пальне».

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Глава Білого дому вкотре заявив, що повномасштабної війни між Росією та Україною не було б, якби він обіймав посаду президента США у 2022 році.

«Вона (війна, – ред.) почалася через некомпетентність. Вона не мала б ніколи починатися. Ви б не втратили вже 30% своєї країни. Ви втратили 30% своєї країни, і у вас понад мільйон загиблих», – сказав він.

За непідтвердженими даними американського президента, загальні втрати України та Росії перевищують 2 млн загиблих. Він закликав Україну обрати нового лідера, який зможе укласти мирну угоду.

«Він (Зеленський, – ред.) міг би укласти багато угод, але чомусь ніколи цього не робить, і піде ще далі», – додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, увечері 9 жовтня Дональд Трамп оголосив про домовленість із російським диктатором Владіміром Путіним, за якою Росія зможе постачати дизельне пальне на американський і світовий ринки. Для цього Міністерство фінансів США має видати Москві тимчасову ліцензію, яка дозволить здійснювати відповідні поставки попри чинні санкції. За оприлюдненими даними, йдеться про понад 300 тис. т дизелю, які мають постачити негайно, ще 500 тис. т у листопаді та 1 млн т згодом.

Згодом Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Axios розкритикував рішення президента США дозволити Росії експортувати дизельне пальне та назвав домовленість між Вашингтоном і Москвою нечесною. За його словами, Київ готовий погодитися на послаблення енергетичних санкцій проти РФ лише за умови взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.