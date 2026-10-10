Володимир Зеленський розкритикував рішення президента США Дональда Трампа

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення президента США Дональда Трампа дозволити Росії експортувати дизельне пальне та назвав домовленість між Вашингтоном і Москвою нечесною. Київ готовий погодитися на послаблення енергетичних санкцій проти РФ лише за умови взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Axios та журналістам у п’ятницю, 9 жовтня.

За словами українського президента, рішення США дозволити Росії продавати дизель ухвалили під час переговорів української делегації з американською стороною у Флориді. Команда Києва приїхала туди на запрошення спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа, щоб обговорити можливі шляхи завершення війни.

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Зеленський стверджує, що під час зустрічей американці не повідомляли українській стороні про підготовку дизельної угоди. Про телефонну розмову Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним українська делегація дізналася приблизно за годину до публічного оголошення домовленості.

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«Схоже, що вони, з одного боку, використали цю можливість, щоб зустрітися з нами, а з іншого – зателефонували Путіну і домовилися про це», – заявив Зеленський.

Він назвав угоду подарунком Путіну на день народження, який той відзначав 7 жовтня. На думку українського президента, дозвіл на експорт пального принесе Москві додаткові гроші для продовження війни проти України.

Зеленський також порівняв ситуацію із зустріччю Трампа та Путіна на Алясці в серпні 2025 року. Тоді, за його оцінкою, американський президент пішов на поступки російському лідеру, не отримавши натомість достатніх результатів.

«Що він отримав? Більше російського дизелю для американців? Це показує слабкість світу», – сказав Зеленський.

Президент України припустив, що дозвіл на експорт пального міг стати платою Кремлю за зустріч із американською стороною, однак зауважив, що може помилятися. Попри критику, Київ не збирається відмовлятися від участі США в мирних переговорах.

«Це непросто. Нам потрібні американці, щоб спробувати зупинити цю війну», – наголосив Зеленський.

Україна готова до енергетичного перемир’я

Зеленський заявив, що Україна не заперечувала б проти послаблення американських санкцій на російську енергетику, якби це супроводжувалося домовленістю про енергетичне перемир’я.

Йдеться про взаємне припинення ударів по електростанціях, підстанціях, нафтопереробних заводах та інших об’єктах енергетичної інфраструктури на зимовий період.

«Якщо ціна – енергетичне перемир’я, ці переговори – це добре», – пояснив президент.

Водночас Зеленський вважає, що Вашингтон не отримав від Москви жодних відповідних поступок. На його думку, якби Росія погодилася на конкретні зобов’язання, Трамп сам би повідомив про це публічно.

Українська сторона розглядає припинення атак на енергетику як можливий перший крок до ширшого режиму тиші.

Як повідомив «РБК-Україна» поінформований співрозмовник в українській владі, Україна продовжуватиме атакувати російські нафтопереробні заводи, якщо сторони не домовляться про взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, вечері 9 жовтня Трамп оголосив про домовленість із Путіним, за якою Росія зможе постачати дизельне пальне на американський і світовий ринки. Для цього Міністерство фінансів США має видати Москві тимчасову ліцензію, яка дозволить здійснювати відповідні поставки попри чинні санкційні обмеження. За оприлюдненими даними, йдеться про понад 300 тис. т дизелю, які мають постачити негайно, ще 500 тис. т у листопаді та один мільйон тонн згодом.