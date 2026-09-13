Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Ватикані в квітні 2025 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що атаки України на Росію спричиняють дефіцит дизельного палива у всьому світі. Він закликав Володимира Зеленського атакувати інші цілі в Росії. Про це президент США заявив під час Відкритого чемпіонату Ірландії з гольфу, передає «Європейська правда».

Дональда Трампа запитали, чи спілкувався він з Володимиром Зеленським після телефонної розмови з російським диктатором Владіміром Путіним, яка відбулась 8 вересня. У відповідь президент США заявив, що Володимир Зеленський має припинити «знищувати запаси дизельного пального в Росії». За словами Дональда Трампа, саме дії України спричиняють дефіцит дизпалива у світі, а не війна США та Ірану. Водночас Трамп запропонував Зеленському атакувати інші цілі, однак не уточнив, які.

«Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного палива в Росії. Нехай він атакує цілі, але не дизельне паливо, бо він спричиняє дефіцит дизельного палива», – заявив Дональд Трамп.

До слова, у ніч на неділю, 13 вересня, бійці Головного управління розвідки разом із Силами оборони України уразили російський нафтопереробний завод «Славянск-Еко» на Кубані. Раніше цей завод уже потрапляв під атаку дронів у січні та червні 2026 року.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський після зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які перед цим здійснили візит до Владіміра Путіна, повідомив, що війна, ймовірно, триватиме і взимку. Водночас, за словами керівника Офісу Президента Кирила Буданова, у жовтні можливе відновлення тристоронніх мирних переговорів.