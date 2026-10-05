Виплати в курортних громадах можуть відрізнятися до 15 тис. грн

Львівська обласна військова адміністрація минулого тижня оприлюднила комплексну оцінку громад Львівщини станом на 1 вересня. Серед низки показників оцінювався також рівень середньої заробітної плати, що сплачують підприємці в громадах. За даними з комплексного оцінювання, найвища середня зарплата була в Славській громаді – 36,7 тис. грн. Додамо, що в серпні 2026 року середня зарплата по Україні, за даними Держстату, становила 31,9 тис. грн.

Громад, де середня зарплата в приватному секторі перевищує 30 тис. грн, усього чотири. Окрім Славської, це також Львівська (31,95 тис. грн), Добросинсько-Магерівська та Шегинівська громади (по 30,26 тис. грн).

Від 28 до 29,9 тис. грн середня зарплата в таких громадах: Підберізцівська, Добротвірська, Сокільницька, Куликівська, Городоцька, Белзька, Солонківська, Зимноводівська, Щирецька, Боринська.

Від 25 до 27,9 тис. грн середньої зарплати платять працівникам підприємці Мурованської, Шептицької, Новояворівської, Заболотцівської, Давидівської, Тростянецької, Перемишлянської, Буської, Івано-Франківської, Бориславської та Мостиської громад.

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Від 20 до 24,9 тис. грн – це найбільш поширена середня заробітна плата на Львівщині. Стільки платять у Пустомитівській, Грабовецько-Дулібівській, Жовківській, Кам’янка-Бузькій, Жидачівській, Трускавецькій, Новояричівській, Жовтанецькій, Яворівський, Дрогобицькій, Глинянській, Рава-Руській, Оброшинській, Миколаївській, Рудківській, Новороздільській, Судововишнянській, Сокальській, Меденицькій, Стрийській, Новокалинівській, Великолюбінській, Золочівський, Бродівській, Великомостівській, Ходорівській, Розвадівській, Радехівській, Східницькій, Красненській, Гніздичівській, Лопатинській, Хирівській, Бібрській, Ралівській, Козівській і Бісковицькій громадах.

Цікаво, що в курортній Трускавецькій громаді середня зарплата станом на 1 вересня 2026 року становила лише 20,1 тис. грн, майже як у Судововишнянській, де йшлося про 20,4 тис. грн. В сусідній з Трускавецькою Дрогобицькій громаді ішлося вже про 22,28 тис. грн, в Бориславській – 25,23 тис. грн.

Найменша в області середня зарплата – в Добромильській громаді: лише 16,5 тис. грн. Від 16,6 до 19,9 тис. грн середньої зарплати платять в Підкамінській, Поморянській, Комарнівській, Стрілківській, Сколівській, Журавненській, Старосамбірській, Турківській та Моршинській громадах.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що понад 20 громад на Львівщині не виконують план із забезпечення тимчасовим та постійним житлом ВПО та навіть не закладають на це фінансування в своєму бюджеті. Водночас є кілька таких громад, де цей план перевиконали.