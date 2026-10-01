Мінімальна оплата праці зросте, але ще не в жовтні

У жовтні 2026 року мінімальна зарплата в Україні збережеться на рівні, затвердженому в державному бюджеті з 1 січня. Проте уряд вже затвердив проєкт держбюджету на 2027 рік, в якому передбачене зростання мінімальної зарплати. Коли й на які зміни очікувати, читайте на сайті ZAXID.NET.

Мінімальна зарплата в Україні в жовтні 2026 року

У жовтні 2026 року мінімальна зарплата в Україні становить:

8 647 грн в місячному розмірі;

52 грн в годину – при погодинній роботі. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Працівникам, чия зарплата менша за мінімальну, роботодавець має зробити доплату, щоб сума виплати відповідала встановленому законом мінімуму. Якщо ж працівник не виконує місячну норму праці, йому виплачується заробіток, пропорційний фактично відпрацьованому часу.

Які виплати залежать від розміру мінімальної зарплати

Від розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму залежить низка соціальних виплат, розміру податків тощо. Зокрема, у 2026 році в Україні через зростання мінімальної зарплати зросли податки й ліміти для ФОПів. Також МЗП впливає на:

мінімальну суму єдиного соціального внеску;

виплати лікарняних;

виплати відрядних;

штрафи за порушення трудового законодавства;

розміри мінімального статутного капіталу компаній тощо.

Коли зросте мінімальна зарплата в Україні

15 вересня у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про проєкт державного бюджету на 2027 рік. Попри брак фінансування видатків, у ньому йдеться про зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з 1 січня 2027 року.

Так, наступного року мінімальна зарплата має зрости на 899 грн – із 8647 до 9546 грн. Прожитковий мінімум на одну людину підвищать із 3209 до 3559 грн.

Також збільшення розміру мінімальної зарплати планується в наступні роки – загалом виплата після всіх етапів підвищення має становити не менше 10 тис. грн.