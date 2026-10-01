Україна та Туреччина домовилися про вільну торгівлю

З 1 жовтня 2026 року набула чинності угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Вона передбачає скасування або зниження мита на товари з обох країн. Однак пільги почнуть діяти в різний час: для українського експорту до Туреччини – вже з жовтня, а для ввезення турецьких товарів в Україну – з 1 січня 2027 року, повідомила Державна митна служба України у четвер, 1 жовтня. Угоду підписали ще у 2022 році, Україна ратифікувала її законом від 14 липня 2026 року.

Що зміниться для торгівлі з Туреччиною?

Українські експортери з 1 жовтня отримали можливість постачати товари до Туреччини зі зниженим митом або без нього. Конкретні умови залежать від товару та тарифних графіків, які сторони погодили в угоді. Для товарів турецького походження, які ввозять в Україну, митні пільги почнуть застосовувати з 1 січня 2027 року. Угода також передбачає тарифні квоти – обсяги товарів, на які поширюються пільгові умови. Отже, йдеться не про одночасне скасування всіх мит, зокрема ставки та строки застосування пільг визначені окремо для кожної зі сторін.

Як скористатися митними пільгами?

Пільги поширюються на товари, які походять з України або Туреччини. Для їх отримання потрібно підтвердити походження товару сертифікатом EUR.1 або декларацією про походження. Таку декларацію може складати уповноважений експортер. Для партій товарів загальною вартістю до 6 тис. євро включно її може оформити й експортер без такого статусу.

Самого факту відправлення товару з України чи Туреччини недостатньо. Аби діяли пільги, він має відповідати передбаченим угодою правилам походження. Зокрема, товар має бути повністю вироблений в Україні чи Туреччині або пройти там достатню обробку чи переробку. Наприклад, це можуть бути вирощені в країні овочі або продукція з іноземної сировини, яку переробили відповідно до встановлених вимог.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Для товарів з іноземними складниками умови залежать від виду продукції: правила можуть визначати необхідні виробничі операції або допустиму частку матеріалів з інших країн. Тому сам факт придбання товару в Туреччині чи його відправлення з турецького складу ще не дає права на пільгове мито.

Нагадаємо, Україна вже має угоди про вільну торгівлю приблизно з 44 країнами світу, зокрема з усіма державами ЄС. У 2024 році набула чинності оновлена угода з Канадою, а з 1 липня 2026 року – угода про економічне партнерство з ОАЕ.