Україна та Туреччина завершують запуск зони вільної торгівлі

Верховна Рада у вівторок, 14 липня, ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яку сторони підписали ще у 2022 році. За відповідний законопроєкт проголосували 236 народних депутатів. Угода набуде чинності через два місяці.

Переговори про створення зони вільної торгівлі тривали майже 15 років. Їх розпочали після підписання у 2011 році Декларації про стратегічне партнерство між Україною та Туреччиною. Активна фаза консультацій стартувала у 2019 році, а саму угоду сторони підписали у лютому 2022 року.

Що передбачає угода?

Документ передбачає, що Туреччина скасує ввізні мита для 95% українських товарів, або 10 337 товарних позицій. Для ще 1348 позицій діятимуть тарифні квоти або знижені ставки мита.

Водночас Україна зберегла низку захисних механізмів. Зокрема, залишаться чинними мита на вживані автомобілі та секондхенд. Крім того, передбачені три- та п’ятирічні перехідні періоди для транспортних засобів і продукції легкої промисловості. Також Україна зберегла право застосовувати експортне мито на металобрухт.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна звернулася до Туреччини з проханням переглянути окремі положення угоди. У жовтні 2022 року сторони домовилися внести зміни перед її ратифікацією, щоб українські виробники могли ефективніше конкурувати з іноземними компаніями, зокрема у сфері державних закупівель.

Нагадаємо, Україна вже має угоди про вільну торгівлю приблизно з 44 країнами світу, зокрема з усіма державами ЄС. У 2024 році набула чинності оновлена угода з Канадою, а з 1 липня 2026 року – угода про економічне партнерство з ОАЕ.