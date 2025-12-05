Україна наростила імопрт помідорів

Україна у січні-жовтні збільшила імпорт помідорів на 4,3% до 81,82 тис. тонн, а огірків – на 13,6% до 109,56 тис. тонн, про це свідчать дані Держстату, передає EastFruit. У грошовому вираженні імпорт помідорів за звітний період збільшився на 18,2% до 16,92 млн, а огірки – на 30%, до 23,39 млн.

Основний імпорт томатів за останні 10 місяців здійснювався з Туреччини (64,3% від усіх поставок), Польщі (11,7%) та Нідерландів (11,18%). При цьому найбільшим постачальником огірків до України були Туреччина (88,2%), Іспанія (3,7%) та Фінляндія (2%).

Експорт помідорів у січні-жовтні 2025 року збільшився у 2,4 раза до 2,44 тис. тонн, їх найбільшими покупцями стали Польща (52,3%), Естонія (37,5) та Молдова (8%).

За 10 останніх місяців експорт огірків збільшився у 2,4 раза – до 2,44 тис. тонн. Найбільшими покупцями стали Польща (52,3%), Естонія (37,5%) та Молдова (8%).

До слова, у січні-жовтні Україна наростила імпорт картоплі у понад п’ять разів – до 123,14 тис. тонн. У грошових еквівалентів це зростання у 4,8 раза до 66,1 млн доларів. Основний імпорт здійснювався з Польщі, Єгипту та Нідерландів.

Зауважимо, що у липні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела мита на імпорт з Туреччини свіжих огірків та свіжих помідорів. Остаточні антидемпінгові заходи впроваджують на 5 років за ставкою для свіжих огірків походженням з Туреччини на рівні 20,1-22,8%, а для свіжих помідорів – на рівні 25-26,9% залежно від виробника.