Виробництво цукру в Україні зросло

Станом на 1 грудня 26 цукрових заводів України вже переробили понад 8,36 млн тонн цукрових буряків та виробили 1,25 млн тонн цукру. Про це повідомили в Національній асоціації цукровиків «Укрцукор».

В асоціації також зазначили, що поточний вихід цукру становить 15,02%, що вище, ніж торік (14,11%). Такий результат пояснюють вищою цукристістю буряків під час приймання – 17,48%, що на 0,71% більше, ніж у минулому сезоні.

За даними асоціації, у грудні переробку буряків продовжать 22 заводи. Серед регіонів лідером із виробництва цукру залишається Вінницька область, де вже виготовили 263 тис. тонн продукції.

Також в «Укрцукрі» повідомили, що переробку веде й Горохівський цукровий завод, який не входить до асоціації та не подає оперативних даних про обсяги виробництва.

Україна входить у десятку найбільших виробників цукру в Європі й забезпечує внутрішній ринок у повному обсязі. У 2024 році Україна експортувала понад 746 тис. тонн цукру. Найбільшим виробником став «Радехівський цукор» із часткою 31% загального виробництва. На зовнішні ринки поставили 746,3 тис. тонн цукру на суму 419 млн доларів. Близько 40% експорту припало на країни ЄС, решта – на світовий ринок.