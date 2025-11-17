Цукор дешевшає

Низькі гуртові ціни на цукор залишаються ключовим викликом для українських виробників. Про це повідомила голова Національної асоціації цукровиків «Укрцукор» Яна Кавушевська, пише agronews. За її словами, середня оптова ціна нині тримається на рівні 20 грн за кілограм, що нижче фактичної собівартості. У серпні вона становила 22,99 грн/кг, а торік – 23,63 грн/кг.

«Ми очікуємо, що ринок відкоригується, адже нинішня ціна – нижча за собівартість. У серпні гуртові продажі здійснювались по 22,99 грн за кілограм. Тривало працювати в таких умовах для галузі нереально», – зауважила Кавушевська.

Аналітики припустили, що ситуація може покращитися вже у найближчі місяці. На підвищення цін, зокрема, можуть вплинути зменшення пропозиції на ринку, сезонне скорочення запасів та активізація експорту.

Україна входить до десятки найбільших виробників цукру в Європі й забезпечує внутрішній ринок у повному обсязі. У сезоні 2024-2025 країна значно наростила виробництво завдяки сприятливим погодним умовам і збільшеним посівним площам цукрових буряків. За даними «Укрцукру», цього року очікують один із найвищих врожаїв за останнє десятиліття, що призвело до збільшення пропозиції на внутрішньому ринку.