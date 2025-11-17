Курятина може здорожчати через відключення світла

В Україні може здорожчати курятина та яйця приблизно на 15-20% ще до кінця цього року. Усе через використання альтернативних джерел електроенергії, повідомив виконавчий директор асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, пише УНІАН.

За його словами, використання резервних джерел живлення не лише суттєво збільшує собівартість виробництва продукції, а й збільшує ризики втрати поголівʼя птиці через імовірні збої в їх роботі.

Карпенко також пояснив, що в той час, як потужності з вирощування та утримання птиці ще трохи забезпечені альтернативними джерелами живлення, виробництво комбікормів для птахів наразі не повністю адаптоване до функціонування під час відключень електроенергії.

«З початком відключень і падінням попиту фіксується зниження цін реалізації і м’яса птиці, і яєць на 20%. В листопаді ціни будуть під впливом цього фактору і суттєво не зміняться», – зазначив Карпенко. Однак зауважив, що вже у грудні ціни знову зростуть.

До слова, українські агрокомпанії МХП («Наша ряба», «Бащинський», «Легко») та Avangardco цього року знову очолили рейтинг найбільших виробників птиці та яєць на європейському ринку, за даними WATTPoultry International. Ще один український виробник яєць, Ovostar Union («Ясенсвіт»), теж увійшов у десятку виробників, компанія опинилась на 7 місці у рейтингу.