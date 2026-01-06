Модульні зерносховища отримають українські аграрії

В Україні сільгоспвиробники з Полтавської, Рівненської, Волинської та Житомирської областей можуть отримати модульні зерносховища. Подати заявку слід до Державного аграрного реєстру (ДАР), повідомили в Мінекономіки. Ініціативу реалізують разом з продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за підтримки уряду Канади.

Умови отримання зерносховища

Агровиробники мають бути зареєстровані у ДАР, а також обробляти від 200 до 1000 гектарів ділянок, які активно використовуються для виробництва у зазначених областях.

Заявку на участь у програмі можна подати до 31 січня виключно через Державний аграрний реєстр. Учасники, які пройдуть відбір, отримають модульні зерносховища місткістю 1000 тонн. У пріоритеті – виробники жита та жінки-фермерки.

Річ у тім, що ситуація зі зберіганням зерна є особливо критичною для виробників жита. Натомість скорочення його виробництва створює ризики для забезпечення внутрішніх потреб країни.

«Належні складські потужності забезпечать збереження врожаю, а фермери зможуть отримувати більш вигідні ціни та самостійно визначати оптимальний час реалізації продукції», – зазначив заступник міністра Денис Башлик.

До слова, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозувало, що врожай сільськогосподарських культур в Україні зросте на 6% порівняно з минулим роком, завдяки більшому збору зернових культур.