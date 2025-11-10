Україна очікує зростання врожаю

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує, що врожай сільськогосподарських культур в Україні у 2025 році зросте на 6% порівняно з минулим роком, завдяки більшому збору зернових культур. Про це повідомив міністр Олексій Соболев в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, загальний обсяг зернових у цьому сезоні може скласти близько 59 млн тонн проти 56 млн тонн у 2024 році. Врожай олійних культур очікується на рівні минулого року. Загалом очікується близько 79 млн тонн зернових та олійних культур.

Міністр додав, що аграрії засіяли 4,8 млн га озимих (74% від запланованого обсягу) та зібрали 37,6 млн тонн зернових (73% від усіх посівних площ). При цьому збір врожаю цьогоріч розпочався пізніше, ніж зазвичай, через погодні умови, що може зрушити надходження доходів та динаміку ВВП на друге півріччя.

За даними Держстату, за січень–вересень 2025 року виробництво сільгосппродукції знизилося на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аналітики пояснюють це затримкою збору соняшнику та сої, яка на два тижні перевищила минулорічні строки, що спотворює річну статистику.