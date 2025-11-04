Українці зможуть купувати овочі дешевше

Цього року українці відчули помітне здешевлення овочів. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, 2025-й став «роком дефляції» для овочевої групи, адже врожай виявився значно кращим, ніж торік.

«Цього року, думаю, споживачі більш щасливі – ми бачимо ціни. У нас дефляція по овочевих факторах», –сказав Висоцький у подкасті «Що з економікою?»

Вартість борщового набору нижча, ніж минулоріч

За його словами, ціни на більшість позицій так званого борщового набору – картоплю, цибулю, капусту, моркву й буряк – впали майже вдвічі порівняно з осінню 2024 року. Ключова причина – сприятлива погода та менший вплив негативних чинників на врожай.

«По картоплі для виробників, мабуть, рік не найкращий, але для споживачів – точно доступний», – додав заступник міністра.

Зауважте. Згідно з оцінками, валовий урожай картоплі у 2025 році становить близько 18 млн тонн (реальний ринок оцінюється у 10 млн тонн після вирахування насіннєвого матеріалу, кормів і відходів).

Чи можливий дефіцит овочів?

Висоцький також зазначив, що дефіциту овочів не очікують, адже Україна забезпечує власні потреби, а надлишки продукції сприяють стабільним цінам навесні.

Щодо інших культур, врожай зернових і олійних залишився стабільним або трохи зріс. Зокрема:

кукурудзи очікується близько 30 млн тонн (+10% до 2024 року);

пшениці – приблизно 22 млн тонн;

ячменю – 5,3 млн тонн;

цукрових буряків – 10 млн тонн (на 20% менше, ніж торік).

За словами заступника міністра, внутрішнє споживання пшениці й кукурудзи залишається на рівні близько 6 млн тонн, решта – йде на експорт.