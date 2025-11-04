Рекордний урожай: ціни на овочі у 2025 році впали майже удвічі
Дефіциту овочів в Україні цього року не очікують
Цього року українці відчули помітне здешевлення овочів. За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, 2025-й став «роком дефляції» для овочевої групи, адже врожай виявився значно кращим, ніж торік.
«Цього року, думаю, споживачі більш щасливі – ми бачимо ціни. У нас дефляція по овочевих факторах», –сказав Висоцький у подкасті «Що з економікою?»
Вартість борщового набору нижча, ніж минулоріч
За його словами, ціни на більшість позицій так званого борщового набору – картоплю, цибулю, капусту, моркву й буряк – впали майже вдвічі порівняно з осінню 2024 року. Ключова причина – сприятлива погода та менший вплив негативних чинників на врожай.
«По картоплі для виробників, мабуть, рік не найкращий, але для споживачів – точно доступний», – додав заступник міністра.
Зауважте. Згідно з оцінками, валовий урожай картоплі у 2025 році становить близько 18 млн тонн (реальний ринок оцінюється у 10 млн тонн після вирахування насіннєвого матеріалу, кормів і відходів).
Чи можливий дефіцит овочів?
Висоцький також зазначив, що дефіциту овочів не очікують, адже Україна забезпечує власні потреби, а надлишки продукції сприяють стабільним цінам навесні.
Щодо інших культур, врожай зернових і олійних залишився стабільним або трохи зріс. Зокрема:
- кукурудзи очікується близько 30 млн тонн (+10% до 2024 року);
- пшениці – приблизно 22 млн тонн;
- ячменю – 5,3 млн тонн;
- цукрових буряків – 10 млн тонн (на 20% менше, ніж торік).
За словами заступника міністра, внутрішнє споживання пшениці й кукурудзи залишається на рівні близько 6 млн тонн, решта – йде на експорт.