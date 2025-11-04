Уряд інвестує у овочесховища

Наступного року в Україні планують масштабне будівництво овочесховищ – уряд виділятиме кошти на гранти для фермерів та переробників, повідомила пресслужба Верховної Ради.

Зокрема, член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук зазначив, що цьогоріч багато фермерів активно вирощували овочі і зараз прагнуть швидко реалізувати врожай.

«Нам не вистачає овочесховищ, тож сподіваємося, що уряд запустить програму фінансування вже наступного року, і аграрії чи переробники зможуть будувати сучасні сховища», – сказав Соломчук.

За його словами, ефективне зберігання врожаю допоможе утримати стабільні ціни на вітчизняні продукти навесні, без потреби у великому імпорті.

Гранти на будівництво овочесховищ

Мінекономіки розробляє механізм безповоротної державної підтримки на будівництво овочесховищ з 2026 року у вигляді грантів. Щороку на програму планується виділяти близько 200 млн гривень.

Загальний дефіцит овочесховищ в Україні перевищує 1,1 млн тонн, а через війну втрачено понад 281 тис. тонн потужностей одночасного зберігання. Нині близько 35% врожаю овочів не доходить до споживача через відсутність належних умов зберігання. Для ефективного зберігання продукції країні потрібні сучасні овочесховища місткістю від 10 до 20 тис. тонн у кожній області.

Нині на Вінниччині завершено першу чергу мультифункціонального навчально-виробничого комплексу на базі Іллінецького аграрного коледжу. У Київській області зводять завод із тунельного заморожування ягід та овочів, а на Сумщині фермерське господарство планує овочесховище на тисячу тонн.