За оренду землі біля Львова компанії зголосилися заплатити понад 37 млн грн

Протягом вересня-жовтня державний «Земельний банк» провів чотири аукціони з продажу права оренди сільськогосподарських земельних ділянок загальною площею майже 835 га у східному передмісті Львова. Переможцями усіх торгів виявилися дві компанії – «Біоаспект» та фермерське господарство Іванни Куци. Сукупно вони запропонували за оренду ріллі понад 37 млн грн.

Земельні ділянки розташовані на території прильвівських сіл Підберізці та Миклашів. Їхньою перевагою є близькість автомобільних шляхів – траси в бік Золочева та східної частини об’їзного шляху Львова. Це є зручним для швидкого перевезення зібраного врожаю до місця зберігання або переробки. Раніше ця земля належала місцевому осередку Національної академії аграрних наук, рілля використовували для дослідних цілей. Через неефективне господарювання її передали до державного «Земельного банку» для організації аукціону із продажу права оренди.

За ділянку 196,72 га на торгах змагалися дев’ять аграрних компанії, з-поміж яких були відомі ПП «Західний буг», «Континентал Фармерз» та інші. Стартова ціна права оренди на 14 років становила 719,2 тис. грн. Під час аукціону вона зросла майже увосьмеро. Переможцем стало ПП «Біоаспект» із пропозицією 5,71 млн грн, другу сходинку посіло ФГ «Куца» з 5,31 млн грн.

В іншому аукціоні – за 481,72 га – брали участь вісім підприємств. Початкова вартість оренди була 699,7 тис. грн. Переможною виявилася пропозиція «Біоаспекту» – 23,05 млн грн, за ним йде ФГ «Куца» з 22,63 млн грн.

Згідно з умовами, якщо переможець відмовиться від лота, тоді право перейде до учасника, який висунув наступну за переможною пропозицію.

У третіх торгах за рілля 112,58 га змагалися вісім компанії. За стартової вартості 524 тис. грн фінальна ціна була 5,75 млн грн і 1 копійка – це пропозиція ФГ «Куца». За нею йшло ПП «Біоаспект» із пропозицією 5,75 млн грн. Станом на кінець жовтня ділянку вже продали в оренду, ФГ сплатило за неї 6,9 млн грн разом з ПДВ.

Четверта ділянка мала площу 45,1 га та стартову ціну 213 тис. грн. За неї також змагалися восьмеро учасників. Переможцем стало згадане ФГ «Куца» зі ставкою 2,7 млн грн і 1 копійка. Його традиційний спарінг-партнер – ПП «Біоаспект» – запропонував на копійку менше, тому торги не виграв. Фермерське господарство вже сплатило гроші за землю – 3,24 млн грн з податком на додану вартість – і отримало в її оренду на 14 років.

ПП «Біоаспект» зареєстроване у селі Басівка біля Львова. Рік заснування – 2012. Компанія займається вирощуванням зернових та олійних сільськогосподарських рослин. Згідно з даними платформи Vkursi, земельний банк «Біоаспекту» становить 1,37 тис. га на Львівщині та Івано-Франківщині. Власниками підприємства є Назарій Саламон із Холодновідки та Оксана Саламон зі Львова. Виторг за 2024 рік – 31,46 млн грн. Компанія входить до орбіти львівської аграрної групи «Оліяр» – найбільшого виробника соняшникової олії у Західній Україні. Їхні бренди олії – «Оліяр», «Соняшна», «Родинна» і «Майола».

ФГ «Куца» було зареєстроване у Підберізцях у червні 2020 року. Власницею господарства є місцева жителька Іванна Куца. Як йдеться на платформі Vkursi, ФГ обробляє близько 350 га землі на Львівщині та займається вирощуванням збіжжя. Торік його дохід становив 20,3 млн грн, чистий прибуток – 6,76 млн грн, борги – 4,88 млн грн. У 2022 році господарство отримало 400 тис. грн допомоги для бізнесу від Підберізцівської сільської ради як компенсацію за придбані добрива та насіння для посадки.

Як писав ZAXID.NET, улітку «Земельний банк» продав ПП «Біоаспект» на аукціоні ділянку площею понад 170 га у Підберізцях для сільськогосподарських потреб.