Раніше ділянкою розпоряджалася філія Академії аграрних наук

Державний «Земельний банк» продав на торгах право оренди земельної ділянки для вирощування аграрної продукції площею майже 175 га біля Львова, на території села Підберізці. Аукціон відбувся 11 серпня на платформі «Прозорро. Продажі». Ділянка – один з найбільших лотів «Земельного банку» на Львівщині. Це вже друга спроба продати цю землю у східному передмісті.

У торгах узяли участь 10 компаній, усі вони працюють в аграрному секторі. Початкова ставка річної оренди була 826 тис. грн без податку на додану вартість, під час аукціону вона зросла у 9,5 раза. Найвищу ціну запропонувало ПП «Біоаспект» – 7,8 млн грн. На другому місці – ФГ «Кільгана І.С.» із пропозицією 7,7 млн грн.

ПП «Біоаспект» було оголошено переможцем. Підприємство, окрім запропонованої суми, має ще сплатити податок на додану вартість, тож сукупний платіж за ділянку становитиме 9,36 млн грн. Після підписання протоколу торгів «Біоаспект» має 20 днів на сплату запропонованої вартості землі.

Згідно з умовами, якщо переможець відмовиться від лота, тоді право перейде до учасника, який висунув наступну за переможною пропозицію.

ПП «Біоаспект» зареєстроване у селі Басівка біля Львова. Рік заснування – 2012. Компанія займається вирощуванням зернових та олійних сільськогосподарських рослин. Згідно з даними платформи Vkursi, земельний банк «Біоаспекту» становить 1,37 тис. га на Львівщині та Івано-Франківщині. Власниками підприємства є Назарій Саламон із Холодновідки та Оксана Саламон зі Львова. Виторг за 2024 рік –31,46 млн грн. Раніше компанія належала до аграрної групи «Оліяр».

Як писав ZAXID.NET, земельна ділянка розташована у східному передмісті на території Підберізцівської громади, поряд із трасою Львів – Тернополь. Її площа становить 174,29 га, це землі сільськогосподарського призначення. Раніше ділянкою користувалася регіональна філія Національної академії аграрних наук. Проте через неефективне використання її передали до державного «Земельного банку» для організації аукціону із продажу права оренди.

Як йдеться у тексті однієї з судових ухвал, поліція підозрювала посадовців філії у незаконній передачі частини земель в оренду компанії «Дружба Агро-ІФ» з Івано-Франківська, яка у 2023-2024 рр. вирощувала на них сою та соняшник, а потім продавала врожай за ринковими цінами. Розслідування у цій справі наразі триває.

Це вже друга спроба продати право оренди цієї ділянки. Перший аукціон відбувся на початку червня, його виграло фермерське господарство «Кушпіт» із пропозицією 6,45 млн грн, проте його дискваліфікували через подання неповного пакету документів. Наступною за ціною була пропозиція ПП «Західний Буг», проте підприємство не сплатило власноруч запропоновану вартість. Із цієї причини ПП дискваліфікували, а у липні оголосили новий аукціон.

«Земельний банк» – це проєкт Фонду державного майна України, який надає державні сільськогосподарські землі в оренду через онлайн-аукціони.