Власник OKKO Віталій Антонов збільшить земельний банк на 17 тис. га на заході України
Бізнесмен продовжує розбудовувати аграрну імперію
Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив кіпрській компанії Vi.An Holding Limited придбати аграрне підприємство «Кайрос Холдинг» зі Львова із земельним банком 16,6 тис. у західних областях. Власником іноземної фірми є засновник OKKO Group (мережа АЗС «ОККО», курорт GORO Mountain Resort у Славському та ін.) Віталій Антонов, який продовжує розширювати аграрний напрям свого бізнесу.
«Надано дозвіл компанії Vi.An Holding Limited (м. Лімассол, Кіпр) на набуття контролю над товариством з обмеженою відповідальністю «Кайрос Холдинг», – йдеться у повідомленні АМКУ.
Згідно з даними платформи великих даних VKURSI, «Кайрос Холдинг» зареєстрували у Львові 10 місяців тому – у вересні 2024 року. Основний вид діяльності – вирощування зернових культур. За короткий час компанія із блискавичною швидкістю зуміла сформувати великий земельний банк – нині це 9 229 ділянок загальною площею понад 16,66 тис. га у Тернопільській та Рівненській областях.
Згідно із даними фінансової звітності, активи компанії у рік створення становили 856,3 млн грн. Попри сукупний дохід у 1,54 млн грн за 2024 рік, «Кайрос Холдинг» прозвітував про чистий збиток у 1,14 млн грн.
Власниками компанії є львівські підприємці Богдан Куспись та Іван Коцьо. Раніше ZAXID.NET писав, що вони бізнес-партнери Віталія Антонова, власника групи OKKO.
Vi.An Holding Limited з Кіпру належить українському мільярдерові зі Стрия Віталію Антонову (громадянин України, резидент Швейцарії).
У лютому 2025 року АМКУ дозволив Vi.An Holding Limited придбати ще одну сільськогосподарську компанію у західному регіоні – «Борщівську аграрну компанію» з 5,3 га землі на Тернопільщині. Підприємство, як й «Кайрос Холдинг», було засноване рік тому і одразу почало швидко набувати землю у користування. Власники – теж Богдан Куспись та Іван Коцьо.
OKKO Group– це група компаній, що працюють у паливно-енергетичній галузі, хлібобулочній промисловості, девелопменті, фінансовому секторі та інших напрямах. Попередня назва – Універсальна інвестиційна група. Нещодавно група зайнялась альтернативною енергетикою і агробізнесом.
Ключові компанії: ПАТ «Концерн Галнафтогаз» – мережа заправних комплексів «ОККО» (одна з найбільших в Україні) та ПАТ «Концерн Хлібпром» — один з найбільших виробників хліба в Україні (бренд «Агрола» та інші).
OKKO Group поступово нарощує свою присутність в агросекторі – 2025 року група збільшила загальний земельний банк до 50 тис. га. Разом із землями «Кайрос Холдингу» це буде понад 66 тис. га.
2023 року OKKO увійшла в капітал холдингу «Газагро» в Тернопільській області, що обробляє 26 тис. га землі.
Віталій Антонов торік увійшов до рейтингу найбагатших українців за версією видання NV. Він посів 13-те місце зі статком 412 млн доларів. Упродовж 2023-го бізнесмену зі Львова вдалося збільшити свої статки на 13%.