OKKO Group поступово нарощує свою присутність в агросекторі

Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив кіпрській компанії Vi.An Holding Limited придбати аграрне підприємство «Кайрос Холдинг» зі Львова із земельним банком 16,6 тис. у західних областях. Власником іноземної фірми є засновник OKKO Group (мережа АЗС «ОККО», курорт GORO Mountain Resort у Славському та ін.) Віталій Антонов, який продовжує розширювати аграрний напрям свого бізнесу.

«Надано дозвіл компанії Vi.An Holding Limited (м. Лімассол, Кіпр) на набуття контролю над товариством з обмеженою відповідальністю «Кайрос Холдинг», – йдеться у повідомленні АМКУ.

Згідно з даними платформи великих даних VKURSI, «Кайрос Холдинг» зареєстрували у Львові 10 місяців тому – у вересні 2024 року. Основний вид діяльності – вирощування зернових культур. За короткий час компанія із блискавичною швидкістю зуміла сформувати великий земельний банк – нині це 9 229 ділянок загальною площею понад 16,66 тис. га у Тернопільській та Рівненській областях.

Згідно із даними фінансової звітності, активи компанії у рік створення становили 856,3 млн грн. Попри сукупний дохід у 1,54 млн грн за 2024 рік, «Кайрос Холдинг» прозвітував про чистий збиток у 1,14 млн грн.

Власниками компанії є львівські підприємці Богдан Куспись та Іван Коцьо. Раніше ZAXID.NET писав, що вони бізнес-партнери Віталія Антонова, власника групи OKKO.

Vi.An Holding Limited з Кіпру належить українському мільярдерові зі Стрия Віталію Антонову (громадянин України, резидент Швейцарії).

У лютому 2025 року АМКУ дозволив Vi.An Holding Limited придбати ще одну сільськогосподарську компанію у західному регіоні – «Борщівську аграрну компанію» з 5,3 га землі на Тернопільщині. Підприємство, як й «Кайрос Холдинг», було засноване рік тому і одразу почало швидко набувати землю у користування. Власники – теж Богдан Куспись та Іван Коцьо.

OKKO Group– це група компаній, що працюють у паливно-енергетичній галузі, хлібобулочній промисловості, девелопменті, фінансовому секторі та інших напрямах. Попередня назва – Універсальна інвестиційна група. Нещодавно група зайнялась альтернативною енергетикою і агробізнесом.

Ключові компанії: ПАТ «Концерн Галнафтогаз» – мережа заправних комплексів «ОККО» (одна з найбільших в Україні) та ПАТ «Концерн Хлібпром» — один з найбільших виробників хліба в Україні (бренд «Агрола» та інші).

OKKO Group поступово нарощує свою присутність в агросекторі – 2025 року група збільшила загальний земельний банк до 50 тис. га. Разом із землями «Кайрос Холдингу» це буде понад 66 тис. га.

2023 року OKKO увійшла в капітал холдингу «Газагро» в Тернопільській області, що обробляє 26 тис. га землі.

Віталій Антонов торік увійшов до рейтингу найбагатших українців за версією видання NV. Він посів 13-те місце зі статком 412 млн доларів. Упродовж 2023-го бізнесмену зі Львова вдалося збільшити свої статки на 13%.