Власник мережі ОККО інвестує в альтернативну енергетику вже кілька років

Антимонопольний комітет України у четвер, 6 лютого, дозволив двом компаніям, пов’язаним з львівським бізнесменом Віталієм Антоновим, укласти угоди на купівлю агрофірми та частки в статутному капіталі мережі електрозаправних комплексів. Про це у Facebook повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Згідно з рішенням АМКУ, зареєстрована в Лімассолі на Кіпрі компанія Vi.An Holding Limited отримала дозвіл на набуття контролю над ТОВ «Борщівська аграрна компанія». Кіпрська компанія є засновницею ТОВ «Лан Індастрі», що входить до «Універсальної інвестиційної групи» Віталія Антонова.

Додамо, що Vi.An Holding Limited торік у листопаді отримала від АМКУ дозвіл на придбання понад 50% у статутному капіталі ТОВ «Бистрицьке Інвест», що має спецдозвіл на видобуток газу у Львівській області, пише Ліга.

ТОВ «Борщівська аграрна компанія», за даними сервісу YouControl, зареєстроване у Львові і входить в групу «Актив», ключовими особами якої є львівські підприємці Богдан Куспісь та Іван Коцьо.

Також АТ «Концерн Галнафтогаз» з УІГ отримав від АМКУ дозвіл на купівлю частки в статутному капіталі ТОВ «Перша національна мережа електрозаправних комплексів ТОКА». Частка має забезпечити концерну Віталія Антонова 50% голосів у вищому органі управління компанії.

Мережа ТОКА зареєстрована дев’ять років тому в Києві, її власниками є Ольга Борнякова і Стефан Благовісний.

Віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів сказав в коментарі Forbes, що після угоди ТОКА і надалі працюватиме як самостійна компанія. Сума угоди не розголошується.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше компанія з УІГ купила частку в сільськогосподарських підприємствах тернопільського аграрія Петра Гадза. Також холдинг Віталія Антонова збудує біоетанольний завод на Тернопільщині. Окрім того, холдинг займається будівництвом вітрової електростанції на Волині і будує гірськолижний курорт у Славському на Львівщині.