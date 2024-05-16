Виробництво біоетанолу вважається новим перспективним напрямком в Україні

Компанія «Лан-Ойл» з групи ОККО Віталія Антонова планує збудувати у Тернопільській області біоетанольний завод потужністю 83 тис. тонн на рік. Будівництво вартістю 120 млн доларів має розпочатись цьогоріч і завершитись за два роки, повідомили в компанії, пише NV.

Частину грошей на проект – 60 млн євро – компанії позичить Європейський банк реконструкції і розвитку, що є постійним партнером «Універсальної інвестиційної групи» Віталія Антонова. Про це ідеться на сайті банку.

«Очікуємо, що в Україні з’явиться чітка вимога додавати біоетанол до бензину. У такому разі ми зможемо закривати свої потреби на 100%, і це буде тільки третина виробництва. А дві третини продаватимемо на внутрішньому й зовнішньому ринках», – прокоментував СЕО ОККО Василь Даниляк.

За даними сервісу YouControl, компанія «Лан-Ойл» має дві земельні ділянки в Лановецькому районі Тернопільської області загальною площею трохи менше 7 га.

Як інформував ZAXID.NET, раніше група компаній Віталія Антонова викупила олійне підприємство на Тернопільщині, де планує побудувати елеватор і встановити когенераційну установку для виробництва електроенергії.

Також недавно стало відомо, що група Віталія Антонова купує частку в двох аграрних компаніях голови аграрного союзу України Петра Гадза, що також розташовані у Тернопільській області.